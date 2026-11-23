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翁曉玲堂哥公開表態 文末喊「講完了」

王鴻薇堂妹先喊拒投蔣萬安 藍委親屬接連表態受關注

過去曾隔空烙話 翁曉玲曾批「遠房親戚蹭流量」

2026台北市長選戰進入最後倒數，國民黨立委翁曉玲的堂哥翁瑞彬昨（22）日透露一家三口已經決定好今年都將投給沈伯洋，繼藍委王鴻薇堂妹王鴻嬪公開表態「拒投蔣萬安」後，再引發外界關注。翁瑞彬文末更以「講完了！」作結，引人聯想。翁瑞彬昨在Threads發文表示，「昨天開家族會議，我們家有3票，配票已決定好了」，他接著寫道，「我投沈伯洋」、「太太投3號」、「兒子投撲馬」，表示家人都會投給沈伯洋，而最後他更以「以上。講完了！」讓人做諧音聯想。所謂「講完了！」也讓人聯想到前民眾黨立委黃珊珊不久前才在臉書寫下「就這麼簡單，講完了！」，當時被部分民眾解讀為影射現任台北市長蔣萬安的諧音梗，後續國民黨台北市議員秦慧珠也拿來使用。不過，上述人均並未證實相關解讀。值得注意的是，同樣是藍委家人、王鴻薇的堂妹王鴻嬪日前也公開表態「拒投蔣萬安」。王鴻嬪當時透露，她過去多半支持藍營，2022年也曾投票給蔣萬安，但因不滿北市府2024年拆除和平新生天橋的決策，以及後續交通安全問題遲遲未獲改善，決定在這次選舉重新檢視政治信任。王鴻薇則回應，尊重每個人的政治選擇，但仍有信心在選前將堂妹這一票「拉回來」。而這次表態的翁瑞彬則是翁曉玲的堂哥，事實上2人過去就曾隔空交鋒，翁曉玲還曾揚言提告。翁瑞彬2025年底曾公開介紹翁家三代的家族背景，提及翁曉玲父親的軍旅及學術經歷，並呼籲堂妹「不要忘本」、「回頭是岸」。今年8月，他更在社群留言批評「翁曉玲已經是中國人了，台灣人看不起她！」相關言論一度引發議論。對此，翁曉玲當時接受廣播節目《千秋萬事》專訪時反擊，稱翁瑞彬只是「遠房親戚」，雙方平時幾乎沒有往來，批評對方在她當選立委後「三不五時想蹭我流量」。針對翁瑞彬另對其博士論文提出的指控，翁曉玲也否認相關說法並喊要告。