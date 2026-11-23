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韓國天團BTS結束台灣演唱會行程，昨（22）晚搭機離台，許多粉絲到機場送機，發現成員田柾國手上一直拿著一包白色紙袋，還插著竹籤，可愛模樣在社群平台 Threads 上引發熱烈討論，不少人好奇他手裡那包是鹹酥雞還是地瓜球，還說，「他愛台灣真是太好了！」網友在 Threads 上分享的送機畫面，身穿印有「BTS CREW」字樣黑色上衣的田柾國，在工作人員陪同下準備步入通關口登機。令人眼睛一亮的是，鏡頭放大後清楚可見，他雙手正捧著一個白色小紙袋，似乎抓緊登機前的最後一刻也要繼續享用台灣美食，對在地小吃的執著程度讓原PO忍不住笑呼：「不可能是要上飛機了，還執著這包東西欸」。這張「放大版紙袋照」曝光後，立刻在網路上掀起一場「台灣小吃猜謎大賽」，吸引眾多粉絲加入討論。由於防油紙袋是台灣炸物攤的標準配備，網友紛紛憑藉袋子大小與形狀推測內容物，有人猜測是香氣四溢的鹹酥雞，也有人認為可能是地瓜球。無論紙袋裡裝的是哪一道國民美食，田柾國將台灣小吃一路帶到登機門前的真性情，已經成功征服台灣粉絲的心。原PO與眾多網友紛紛感動留言表示「你們喜歡台灣那就真的太好了」，直讚他吃貨本色依舊不變，也為這趟台灣行留下既有趣又溫馨的插曲。