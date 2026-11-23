皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月底持續釋出最新任務，11月27日展開的線上活動「2026 Pikmin Bloom之旅：各地挑戰神戶場（與周邊區域）」前，官方確定會先舉辦一場Party Walk，全球《Pikmin Bloom》玩家都能透過連結、QR Code參與，時間從11月26日持續至11月29日，所有參加者都能獲得30片藍色繡球花花瓣。
《Pikmin Bloom》說明，皮克敏在日本神戶實體活動已經在上周末落幕，11月27日至11月29日則是付費線上活動接力登場，全球玩家皆可參加，只要購買票券並完成遊戲內任務，就能獲得紀念徽章，並遇見特別的飾品皮克敏。
🟡《Pikmin Bloom》官方Party Walk
📌步步通神戶
■活動期間：2026年11月26日09:00至2026年11月29日22:59（台灣時間）
■報名連結
■獎勵：30片藍色繡球花花瓣
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。
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🟡《Pikmin Bloom》官方Party Walk
📌步步通神戶
■活動期間：2026年11月26日09:00至2026年11月29日22:59（台灣時間）
■報名連結
■獎勵：30片藍色繡球花花瓣
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。