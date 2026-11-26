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三陰性乳癌因雌激素受體（ER）、黃體素受體（PR）及 HER2 三項指標皆為陰性，無法使用傳統荷爾蒙或 HER2 標靶治療，且腫瘤侵襲性高、復發風險高，一直是臨床挑戰。進入轉移階段後，患者不僅要控制疾病，還要面對後續治療選擇、藥物副作用與生活品質的考驗。維馨乳房外科醫院顧問歐陽賦醫師指出，除了藥物是否有效，更要留意患者是否因資訊不足、擔心化療副作用或耐受度下降而中斷治療。歐陽賦醫師根據臨床經驗觀察指出，轉移性三陰性乳癌患者常面臨兩大治療斷點。第一個發生在確診初期，部分患者仍停留在「三陰性乳癌沒有標靶藥、只能接受傳統化療」的印象，對疾病感到恐懼，甚至尚未充分了解其他治療選項，就先認定自己沒有希望。第二個則出現在原有治療效果不如預期、疾病再次惡化時，患者可能因挫折而認為已無其他選擇，甚至萌生放棄治療的念頭。歐陽賦醫師提醒，前一線治療未達預期，不代表後續沒有治療機會。隨著檢測技術與治療方式進步，部分患者可透過基因檢測確認是否帶有BRCA基因突變，進一步評估PARP抑制劑等標靶治療的適用性；符合特定條件者，也可評估免疫治療，而抗體藥物複合體（ADC）則為治療帶來更多可能。醫師鼓勵患者，應與醫療團隊重新檢視病情、檢測結果及身體狀況，討論後續治療方向，避免因資訊落差或治療挫折而錯失評估機會。Trop-2抗體藥物複合體，是轉移性三陰性乳癌患者可評估的治療選項之一；核准於轉移後第一線使用但尚未健保給付，亦有健保給付於轉移化療後仍復發病患族群。歐陽賦醫師說明，部分三陰性乳癌細胞表面會有Trop-2蛋白表現，Trop-2抗體藥物複合體顧名思義，是結合具有辨識功能的抗體並搭載強效化療藥物，透過Trop-2蛋白表現辨識癌細胞，將藥物帶往癌細胞附近或細胞內發揮作用，概念就像具有導航功能的「導彈」，讓藥物傳遞更具針對性。不過，治療不能只看腫瘤反應，患者能否承受副作用、持續接受治療，同樣是重要考量。歐陽賦醫師指出，部分患者可能因傳統化療帶來的身體負擔，而對後續治療產生抗拒；尤其高齡或體能較弱的患者，更需要將身體狀況與治療耐受性納入評估。Trop-2抗體藥物複合體仍有其適用條件及可能的不良反應，並非完全沒有副作用；目前健保給付也有相關規範，患者可與醫師討論治療效益、風險、給付條件及自費負擔，依個人狀況規劃合適的治療策略。歐陽賦醫師也分享，一名70多歲的轉移性三陰性乳癌患者，家屬考量其年齡及傳統化療可能帶來的身體負擔，在具有醫療背景的家人建議下與醫師討論及評估經濟條件後，決定先自費使用Trop-2 ADC治療。治療期間患者不僅維持原有生活品質，期間腫瘤更縮小，穩定控制疾病。這樣的案例也可以發現，我們希望的是，患者不只是有藥可以用，而是能夠持續接受治療，同時保有生活品質，治療規劃更應將患者年齡、身體狀況、可能副作用、經濟負擔與生活需求一併納入討論，而不是讓所有人都套用同一套治療公式。除了治療選擇，療程中的持續照護同樣不可忽略。歐陽賦醫師提醒，癌症治療涉及病情評估、治療規劃、副作用管理與心理支持等多個面向，患者可依自身病況、治療需求及可取得的醫療資源，與醫療團隊討論適合的照護安排。歐陽賦醫師也鼓勵病友，不必因為疾病名稱或單一療程未如預期，就認定沒有其他機會。面對確診、治療反應不佳或疾病進展時，應主動與醫療團隊溝通，了解可評估的檢測與治療選項，並持續留意身體狀況、副作用及生活品質。透過適時評估、完善的照護支持與個人化治療規劃，才能在疾病控制與生活品質之間，找到更適合自己的治療方向。