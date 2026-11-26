時序進入11月底，各大企業陸續進入年終考核與明年預算布局的關鍵期，面對年底波動頻繁的市場行情與忙碌的職場人際，該如何趨吉避凶？命理專家小孟老師特別解析今（26）日12星座最新運勢，提醒牡羊座在職場上切忌與高層起衝突、雙子座要管好網購的手；而財運方面，金牛、射手、魔羯與雙魚座只要精準鎖定市場動態與特定類股，就有機會在年末為自己賺進可觀紅包。
牡羊座
工作：不要反駁高層
感情：尋覓內心真愛
財運：短線投資有賺
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶
金牛座
工作：過濾一些言語
感情：熱情洋溢歡樂
財運：聽見好的類股
金牛幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：雙子
雙子座
工作：不要與人較勁
感情：需要力量加持
財運：網購容易買多
雙子幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：雙子
巨蟹座
工作：不宜在乎他人
感情：真愛無怨無悔
財運：瞭解市場動態
巨蟹幸運色：橘色
貴人：處女
小人：魔羯
獅子座
工作：更好的決策力
感情：帶來快樂歡心
財運：投資實力增加
獅子幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：雙魚
處女座
工作：與上級更友善
感情：感受對方關愛
財運：慢慢累積財富
處女幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
天秤座
工作：不宜嫉妒他人
感情：細膩情感交流
財運：漸漸開始獲利
天秤幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：金牛
天蠍座
工作：克服艱深困境
感情：表現性情開朗
財運：消費有所節制
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
射手座
工作：同事互相幫忙
感情：輕鬆愉快相處
財運：研究鋼鐵類股
射手幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
魔羯座
工作：主管友善對待
感情：甜蜜濃厚的愛
財運：觀光業績效好
魔羯幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：獅子
水瓶座
工作：下班適合慢跑
感情：一起編織美好
財運：長期勝過短線
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：射手
雙魚座
工作：下班適合閱讀
感情：積極邀約見面
財運：觀察光學類股
雙魚幸運色：金色
貴人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：不要反駁高層
感情：尋覓內心真愛
財運：短線投資有賺
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶
金牛座
工作：過濾一些言語
感情：熱情洋溢歡樂
財運：聽見好的類股
金牛幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：雙子
雙子座
工作：不要與人較勁
感情：需要力量加持
財運：網購容易買多
雙子幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：雙子
巨蟹座
工作：不宜在乎他人
感情：真愛無怨無悔
財運：瞭解市場動態
巨蟹幸運色：橘色
貴人：處女
小人：魔羯
獅子座
工作：更好的決策力
感情：帶來快樂歡心
財運：投資實力增加
獅子幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：雙魚
處女座
工作：與上級更友善
感情：感受對方關愛
財運：慢慢累積財富
處女幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
天秤座
工作：不宜嫉妒他人
感情：細膩情感交流
財運：漸漸開始獲利
天秤幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：金牛
天蠍座
工作：克服艱深困境
感情：表現性情開朗
財運：消費有所節制
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
射手座
工作：同事互相幫忙
感情：輕鬆愉快相處
財運：研究鋼鐵類股
射手幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
魔羯座
工作：主管友善對待
感情：甜蜜濃厚的愛
財運：觀光業績效好
魔羯幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：獅子
水瓶座
工作：下班適合慢跑
感情：一起編織美好
財運：長期勝過短線
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：射手
雙魚座
工作：下班適合閱讀
感情：積極邀約見面
財運：觀察光學類股
雙魚幸運色：金色
貴人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。