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時序進入11月底，各大企業陸續進入年終考核與明年預算布局的關鍵期，面對年底波動頻繁的市場行情與忙碌的職場人際，該如何趨吉避凶？命理專家小孟老師特別解析今（26）日12星座最新運勢，提醒牡羊座在職場上切忌與高層起衝突、雙子座要管好網購的手；而財運方面，金牛、射手、魔羯與雙魚座只要精準鎖定市場動態與特定類股，就有機會在年末為自己賺進可觀紅包。牡羊座工作：不要反駁高層感情：尋覓內心真愛財運：短線投資有賺牡羊幸運色：玫瑰色貴人：牡羊小人：水瓶金牛座工作：過濾一些言語感情：熱情洋溢歡樂財運：聽見好的類股金牛幸運色：亮紅色貴人：天秤小人：雙子雙子座工作：不要與人較勁感情：需要力量加持財運：網購容易買多雙子幸運色：卡其色貴人：牡羊小人：雙子巨蟹座工作：不宜在乎他人感情：真愛無怨無悔財運：瞭解市場動態巨蟹幸運色：橘色貴人：處女小人：魔羯獅子座工作：更好的決策力感情：帶來快樂歡心財運：投資實力增加獅子幸運色：紫色貴人：天蠍小人：雙魚處女座工作：與上級更友善感情：感受對方關愛財運：慢慢累積財富處女幸運色：綠色貴人：巨蟹小人：牡羊天秤座工作：不宜嫉妒他人感情：細膩情感交流財運：漸漸開始獲利天秤幸運色：咖啡色貴人：射手小人：金牛天蠍座工作：克服艱深困境感情：表現性情開朗財運：消費有所節制天蠍幸運色：亮紅色貴人：金牛小人：天蠍射手座工作：同事互相幫忙感情：輕鬆愉快相處財運：研究鋼鐵類股射手幸運色：粉紅色貴人：雙子小人：巨蟹魔羯座工作：主管友善對待感情：甜蜜濃厚的愛財運：觀光業績效好魔羯幸運色：橙色貴人：雙魚小人：獅子水瓶座工作：下班適合慢跑感情：一起編織美好財運：長期勝過短線水瓶幸運色：粉紅色貴人：獅子小人：射手雙魚座工作：下班適合閱讀感情：積極邀約見面財運：觀察光學類股雙魚幸運色：金色貴人：魔羯