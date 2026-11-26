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▲成毅被封為「髒髒包」太子。（圖／翻攝自微博@兩京十五日）

長安的荔枝》等作品受到關注，這次的故事靈感則源自《明史》 中短短40字的記載，他從這段歷史留下的空白發揮想像，擴寫成近 70萬字的長篇小說，把原本看似單純的返京行程， 變成一場攸關生死和皇權的極限冒險，如今搬上螢幕，由《大明王朝 1566》導演張黎執導，並找來古裝男神成毅跟林更新、姜珮瑤、 吳幸鍵等人演出，成為備受期待的作品。



▲成毅擁有大批粉絲追隨，贊助商非常看好他的聲量。（圖／翻攝自微博@成毅工作室） 成毅表現評價兩極 演太子不夠霸氣



然而成毅每次的作品評價都非常兩極，此次他雖飾演太子，但有觀眾批評他妝造不在線，讓原本身形就偏瘦的他，看起來更加單薄，沒有掌權的霸氣，不過也有人肯定成毅為戲的付出，像是逃亡後得在泥潭裡翻滾、狼狽啃饅頭，連衣服都沾滿汙漬等，還有人稱他為「髒髒包太子」。



成毅在拍攝期間相當投入，為了呈現太子逃亡時的狼狽模樣， 他還主動將泥巴往手臂、脖子及臉上抹， 絲毫不在意帥氣形象被破壞。他笑說：「泥巴我覺得抹得還不夠， 應該要越多越好，因為追殺朱瞻基的人實在太多了。」 劇情中成毅頂著太子的身分，感覺連呼吸都是錯的， 只有放下原本的尊貴，才能保護自己。







霸榜Netflix台灣排行榜的醫療台劇《急診室的奇蹟》迎來最強勁敵！改編自馬伯庸同名小說、由成毅與林更新領銜主演的古裝傳奇劇《兩京十五日》，自11月20日在Netflix同步上線後迅速引爆追劇熱潮，憑藉緊湊的15天生死返京劇情，不僅成功擠下《急診室的奇蹟》空降Netflix熱播榜首，全網相關話題流量更在短時間內秒破1億大關。成毅、林更新聯手主演的古裝劇《兩京十五日》11月20日在Netflix上線，劇中成毅化身落難太子「朱瞻基」，必須在15天內趕回北京才能守住皇位繼承權，林更新則飾演捕快「吳定緣」，意外救下遭暗殺遇險的太子，與女醫蘇荊溪（姜珮瑤 飾）、小吏于謙（吳幸鍵 飾）踏上返京之路。該劇上線後馬上攻佔Netflix熱播榜冠軍，緊湊的逃亡節奏搭配步步驚心的權謀鬥爭，讓劇情充滿張力，更找來五月天阿信獻唱主題曲，增添不少話題，該播不到一週播放量就破1億大關。《兩京十五日》改編自作家馬伯庸的同名爆款小說，他過去曾以《