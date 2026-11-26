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探測器保底2株花苗 活動一路到明年1月

▲2027年1月19日之前，在《Pikmin Bloom》中每次使用探測器都保證能找到「2株花苗」。（圖／《Pikmin Bloom》）

花苗成長速度加快10% 12月9日神秘洞窟登場

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，12月9日將加入全新「神秘洞窟」模式。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》玩家注意！為迎接12月9日上線的全新玩法「神秘洞窟」，官方推出限時探測器加碼活動，2027年1月19日之前，每次使用探測器都保證能找到「2株花苗」，等於使用每天的免費探測器，就能穩定帶回2株花苗，探測器用越多，花苗拿越多，之前有囤貨的皮友們務必把握。《Pikmin Bloom》官方說明，本次探測器加碼活動時間為台灣時間2026年11月25日10:00至2027年1月19日23:59，期間玩家每次使用探測器，都保證可以找到2株花苗，對於平時需要透過探測器收集不同地點飾品皮克敏的玩家來說，將直接提高花苗取得效率，尤其每天都有1次免費探測器機會，記得把握使用。除了探測器保底獲得2株花苗，《Pikmin Bloom》也同步推出培育加成活動，放入盆栽的花苗成長速度將提升10%，玩家可以透過日常步行持續累積步數，讓花苗更快孵化，不過要注意，這項10%成長加成不會與社群日及社群週的加成效果疊加，遇到相關活動時，將改為套用平時的50%花苗成長加成。《Pikmin Bloom》上述兩項加成活動，都是為了12月9日登場的新玩法「神秘洞窟」，玩家需要持續培養皮克敏隊伍，準備迎接地下世界的探索、戰鬥與寶物挑戰，想在新玩法開放前累積更多夥伴，不妨趁著這次限時活動多使用探測器、加快花苗培育，為接下來的冒險做好準備。