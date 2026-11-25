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▲產業園區管理局舉辦115年度輔導計畫聯合成果發表會，有產學界代表與會。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局舉辦115年度輔導計畫聯合成果發表會，有產學界代表與會。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局舉辦115年度輔導計畫聯合成果發表會，有產學界代表與會。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局副局長劉繼傳(左4)表揚人工智慧(AI)共創實證獲獎廠商。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局24日，在高雄市楠梓區楠梓產業園區莊敬堂，舉辦115年度輔導計畫聯合成果發表會，展現企業數位與低碳轉型之成果，期助攻人工智慧(AI)轉型見效，共創產業永續。經濟部產業園區管理局115年度輔導計畫聯合成果發表會，是由產業園區管理局副局長劉繼傳主持，中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲、台灣科技產業園區電機電子公會總幹事吳忠翰、高雄市大發產業園區廠商協進會理事長劉正光、台中市工業區廠商協進會秘書長蔡政達、新營產業園區廠商協進會理監事賴盈卉等人，以及台北科技大學副教授楊侑倫、明志科技大學研發長陳勝吉、虎尾科技大學副處長游允帥、勤益科技大學教授李坤穎、嘉南藥理大學教授許桂樹、高雄科技大學產學長鄭瑞鴻、正修科技大學副校長黃柏文等產學界代表與會。產業園區管理局副局長劉繼傳表示，人工智慧(AI)轉型不一定要大幅改變既有工作模式，關鍵在於解決企業實際痛點，他以新營園區王牌鋼鋁為例，企業透過AI將施工現場的LINE對話自動轉換為系統工單，在不改變師傅使用習慣的情況下，讓派工資訊齊備率從38%提升至95%以上，他強調，我們想推動的AI，不是要現場配合系統，而是讓系統配合現場，這也證明中小企業同樣能將AI轉化為提升效率的實用工具。劉繼傳說，產業園區管理局讓AI不再只是大型企業的專利，園區內的中小企業也能運用AI創造實質效益，其中，幼獅園區進典工業運用AI分析海關數據開發全球買家，目前半導體與AI相關營收占比已接近4成，今(115)年美國市場接單金額已達至少新台幣1.32億元，而內埔園區宏益冷凍食品導入AI客戶經營平台拓展B2C市場，月均訂單成長至原有的12.5倍，至於低碳轉型案例合計每年減碳逾500公噸，展現園區中小企業轉型的具體成效。劉繼傳指出，產業園區管理局將持續透過「一園區一學校」產學合作平台，深入園區第一線，協助發掘企業在生產與營運上的實際需求，以促成學研技術導入園區企業，在成果發表會中並表揚「一園區一學校」優秀產學團隊，包括台北科大、明志科大、虎尾科大、勤益科大、嘉南藥理大學、高雄科大及正修科大等12組學校，讓大學院校的研發能量走進園區廠商，成為企業啟動轉型的重要推力。劉繼傳並指出，產業園區管理局在掌握企業需求後，進一步鏈結各部會資源，呼應行政院「五大信賴產業推動方案」促進百工百業導入AI的政策方向，今年整合「數位轉型躍升」、「智慧科技加值創新跨域」及「跨區低碳轉型整合」三項計畫，以AI為核心推動企業升級，期透過跨計畫與跨資源的綜效，引導園區產業從去年的AI「布局」，正式邁向今年的應用「見效」，以全面加速智慧製造、營運優化及低碳轉型。