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台首家航空公司簽約IATA永續採購計畫

長榮航空今（25）日參加法說會，總經理孫嘉明表示，明年首架客改貨的777將在明年第二季投入營運，貨機機隊將新增至10架，貨運運能微幅增加0.3%；客運部分則增3%，並且將迎來首架A350-1000；整體機隊數將達到91架。在機隊規劃上，長榮航空將從今年89架增加至91架。明年除新增1架波音787-9外，也將迎來首架新世代空中巴士A350-1000。此外，長榮航首架777客機改貨機，在今年11月進廠改裝，預計明年第二季投入營運，屆時貨機機隊將由9架增至10架。展望2027年第一季，長榮航客運運能預計年增3%，貨運運能則微幅增加0.3%。孫嘉明指出，高端艙等需求持續旺盛，在運能溫和擴張的情況下，高端客群將成為影響客運獲利表現及優化獲利結構的重要引擎，對明年客運及貨運市場抱持審慎樂觀態度。貨運方面，長榮航預期台灣2027年GDP成長約6%，主要由出口及科技製造業帶動，將支撐台灣出口貨量。不過，美國選後AI需求仍存在不確定性，將持續關注跨太平洋貨量變化，並依市場需求彈性調整航線及運能配置。另外，長榮航空將在12月開航印度航線，積極掌握印度14億人口帶來的旅運潛力，並順應科技供應鏈南移趨勢，搶攻企業設廠及商務往來衍生的差旅需求。孫嘉明指出，北美至印度每年旅運人次近900萬，長榮航將運用北美10大航點、每週98班的密集航網，打造便捷的北美－印度轉機廊道，拓展轉機客源。同時，長榮航空也看好印度半導體、高科技零組件及藥品等高價貨物需求，透過既有航網及轉運銜接能力，積極爭取高運價跨洲轉口貨載，持續強化貨運收益及營收基礎。長榮航空今在「全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，拿下七項永續大獎，今年正式簽約加入國際航空運輸協會（IATA）永續採購（Sustainable Procurement）計畫，成為全球首批，也是台灣首家且唯一參與該計畫的航空公司。長榮航空將永續理念融入企業經營，並透過與長榮空廚合作，將航餐製作過程產生的廢食用油回收再利用，由台塑石化透過共煉製程轉化為永續航空燃油(SAF)，再由長榮航空添加於實際營運航班，打造「從餐桌到天空」的循環經濟模式。