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3大不確定因素 彰銀看2027年審慎因應

彰化銀行今（25）日舉行線上法人說明會，受惠核心存放款穩健成長及財富管理手續費收入增加，今（2026）年截至10月底彰銀自結累計稅後盈餘已接近190億元、每股稅後盈餘（EPS）達1.58元，提前超越去年全年水準，改寫歷年新高。對於投資人關心的明年股利政策，副總經理兼發言人莊政祺表示，將秉持審慎態度，以考量未來營運需求等原則進行規畫，兼顧公司競爭力與股東權益回饋，創造雙贏局面。在存放款穩健推進與非利息收入擴張的雙重帶動下，彰銀今年前3季整體淨收益年增14.17%。其中受惠於放款規模擴大與利差改善，淨利息收益較去年同期成長18.61%；在信託及保險商品銷售帶動下，財管手收年增39.34%，推升整體手續費淨收益年增33.87%。核心放款業務持續擴張，前3季總放款餘額年增8.44%。受惠於AI及相關科技供應鏈的資本支出與週轉需求，企業金融維持穩定成長，大型企業放款年增12.17%、中小企業放款年增6.07%；房貸業務則年增3.74%，以自用住宅及新青安政策性貸款為主要承作方向。此外，海外業務持續拓展，前三季海外放款年增28.56%，並以香港、洛杉磯及倫敦分行作為海外主要獲利來源。在利差與資產品質方面，第3季淨利差（NIM）維持走升趨勢，預期年底前仍可穩健表現。逾期放款比率雖受單一企業個案影響而一度微幅上升，經積極催理後，截至10月底已回降至0.15%，覆蓋率也同步回升至875.58%。展望2027年，彰銀表示，國際貿易摩擦、地緣政治及利率變化等不確定因素仍須審慎因應。在既有營運方針下，將以「UPGRADE NEXT」為經營發展核心方向，並以「GROWTH」作為全行營業策略主軸，持續深化客戶關係、優化收益結構與經營效率，同時擴大財富管理業務，並加速AI數位轉型與國際布局。在房市部分，彰銀指出，在AI需求持續帶動半導體及伺服器供應鏈，加上明年軍公教調薪可望挹注民間消費，看好內需對自住買盤仍有支撐，彰銀今年前3季房貸平均餘額達6080億元，年增3.74%，占總放款27.84%，房貸逾放比為0.12%，承作仍以自用住宅及新青安政策性貸款為主。