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申敏兒一襲紅裙走青龍紅毯 甜談老公金宇彬

《再婚皇后》今迎大結局 粉絲追到紅毯喊娜菲爾

韓劇《再婚皇后》今（25）日迎來大結局，女主角申敏兒也在同一天以電影《瞳孔》入圍第47屆青龍電影獎最佳女主角，她一身鮮紅色平口禮服搭配紅唇亮相，宛如劇中的皇后走進現實世界。主持人趁機問她，家裡的那位金宇彬看到她今天這麼漂亮，會有什麼反應？申敏兒露出甜美笑容，回答：「應該會為我加油吧！」申敏兒今晚選擇一襲鮮紅色修身長禮服，平口剪裁大方展露漂亮的肩頸線條，裙襬後方開衩，搭配紅色高跟鞋，就連唇妝也呼應禮服色系，一頭黑色長直髮配上閃耀的垂墜式耳環，宛如皇后駕到。主持人忍不住問起老公金宇彬，「家裡的那位看到妳今天這副模樣，會說些什麼呢？」申敏兒甜笑回答：「應該會為我加油吧！」至於有沒有信心抱回影后獎盃，她則笑稱：「我覺得應該不會得獎耶！」但仍想向所有愛護、支持自己的人道謝。申敏兒主演的《再婚皇后》在全球串流平台拿下第一名，戲劇人氣甚至延燒到青龍獎紅毯，她透露剛才一路走來，還有粉絲直接喊她劇中的名字「娜菲爾」，讓她非常開心。主持人也打趣詢問，拍攝《再婚皇后》期間已經穿過這麼多漂亮的禮服，現在會不會有點膩了？她笑著回答：「現在已經有點習慣了。」最後主持人還特別請她「像女王一樣美麗地退場」，呼應她在劇中的皇后身分。申敏兒這次在電影《瞳孔》中挑戰詮釋兩種截然不同的人生，今晚將與《假如愛有如果》全道嬿、《之後的我們》文佳煐、《孔雀舞曲》高我星及《慶州殺遊紀》李姃垠競逐青龍影后。