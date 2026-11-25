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▲中鋼運通公司獲台灣永續能源研究基金會(TAISE)評選為台灣永續績優企業及企業永續報告海運業第一類金獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼運通公司董事長黃一中說明經評選為台灣永續績優企業及企業永續報告海運業第一類金獎之情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼運通公司持續推動船隊減碳與營運改善，讓每一趟航程都成為實踐永續承諾的一步。(圖／中鋼運通公司提供)

中鋼運通公司獲台灣永續能源研究基金會(TAISE)評選為台灣永續績優企業及企業永續報告海運業第一類金獎之殊榮，於今(25)日，由中鋼運通公司董事長黃一中代表接受環境部政務次長葉俊宏頒獎表揚，展現該公司積極推進永續理念的成果。中鋼運通公司董事長黃一中表示，中鋼運通公司為因應全球經營環境的快速變化，將環境保護責任納入營運考量，秉持中鋼集團「團隊、企業、踏實、求新」的精神，並呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，該公司以提供如期如質的海上運輸服務、打造低碳環保的綠色船隊、重視職場安全、強化工安防護、成為員工認同的幸福企業及建構資訊安全防護網為五大主軸，積極推動各項永續措施，持續與國際標準接軌。黃一中說，此次中鋼運通公司獲台灣永續能源研究基金會(TAISE)評選為2026年第19屆TCSA台灣企業永續獎的台灣永續績優企業及企業永續報告海運業第一類金獎之殊榮，這是該公司連續第14年參與由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦的評選，並再度獲得雙項獎項之肯定。黃一中並說，中鋼運通公司在環境績效方面，持續在RightShip船舶整體表現評等獲得滿分(5／5)，船隊整體碳強度為2.110，低於目標基準值2.259，展現中鋼運通公司將減碳承諾落實於船隊營運的具體成果。至於在社會參與及人才培育方面，該公司邀請南高雄家扶中心參與高雄捷運小小站長體驗營，為學童拓展學習機會，縮短資源差距，並與茂林國中及茂林國家公園管理處合作栽種蜜源植物，營造蝴蝶友善棲地，也持續參與交通部航港局推動的海員新星培育計畫，2025年共補助5位參與計畫的在學學生，減輕其就學經濟負擔。黃一中指出，在公司治理績效方面，該公司達成零重大安全事故及年度綜合傷害指數為零的目標，客戶滿意度達93.5分，創近10年新高，另外，該公司長期致力於雇用國籍船員，國籍船員雇用比例持續居國內航商之首。黃一中並指出，推動永續航運是企業對環境的責任，也能協助客戶提升國際競爭力，攜手推動綠色貿易，該公司自成立以來，在經營團隊與全體同仁的共同努力下，持續累積航運專業、厚植企業文化，為公司的穩健發展奠定基礎，並將持續推動船隊減碳與營運改善，讓每一趟航程都成為實踐永續承諾的一步。