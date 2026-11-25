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器捐分配順序不受外力影響 器捐中心執行長：不是單一順序決定

器捐中心遭爆有「潛規則」，發現違規事件疑需先向衛福部「口頭報告」，確認後才可正式通報，被外界解讀是「蓋牌」。器捐及病主中心執行長樊修龍今（25）日表示，並沒有外界所稱「蓋牌」或「潛規則」，違規案都會在第一時間向衛福部說明；衛福部聲明，並沒有違規案件須事先向主管機關口頭報告才可通報的規定。近日器捐病主中心前執行長李明哲接受媒體專訪時提到，自己在上任時曾被提醒，若有疑似違規案件通報主管機關前，須先經過「口頭報告」，確認後才能正式通報，外界也解讀有「蓋牌」嫌疑。現任器捐及病主中心執行長樊修龍受訪時說明，有任何違規情事，第一時間就會向衛福部回報，同時請醫院端提供相關資訊，等待釐清各項情況後，再進行分析。他表示，因為第一線同仁都非常忙碌，不會在他們正忙的時候去打擾，會待整體相關事項蒐集完畢、再與專家、醫院及衛福部討論，這都是既有機制。至於蓋牌或潛規則的狀況，樊修龍說，自己觀察並沒有這類情形。他再次強調，對於器官捐贈的分配順序，絕對不會受到其他外力影響，因為醫療端的情況千變萬化，也會依照病人狀況進行判斷，不是以單一順序去決定的。樊修龍指出，無論是登錄中心跟臨床端絕對是按照公平分配原則，不會讓外力影響。而外界所點名的花蓮慈濟案件，當時器官分配未依照順位進行，順位1、2的醫院表示不需要，便直接跳過3、4、5順位，將器官給第6順位。樊修龍說明，以事後的情況來看，流程中發現問題，就進行相關分析，無論是對醫院端或專家端藉由開會結果，回報給衛福部後進行行政裁量，也會同花蓮衛生局進行討論；至於懲處部分則是交由公部門。衛福部則回應，器官捐贈移植涉及病人權益、器官分配公平及社會信任，對相關案件均依法處理，並無違規案件須事前向主管機關口頭報告、經認可後始得通報之規定或機制。針對花蓮慈濟醫院器官分配案件，已於釐清事實後，即移請地方衛生主管機關依法查處，並完成裁罰。