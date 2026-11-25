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LINE開群組設「市長選舉賭盤」 每注1萬莊家5萬交保

台中地檢署接獲檢舉，有人在網路散播選舉不實訊息，專案小組蒐證完備後，今（25）日前往林姓男子住處搜索。檢警查出，林男在社群平台 Threads 發文聲稱「我們這邊一票開到2000」、「家人跟我說一票到2500了」，並附民進黨台中市長候選人何欣純的競選造勢活動照片，影射何欣純陣營曾向其家人賄選。檢察官訊問後，認定林男涉犯《公職人員選舉罷免法》，諭知以3萬元具保；中檢另破獲台中市長選舉的網路賭盤，每注高達1萬元，莊家朱姓男子訊後以5萬元交保。檢方調查，林姓男子在社群平台Threads的「市長換欣 台中創新」貼文串中，接連發表「我們這邊鄉鎮一票開到2000了，不知道各地是多少？鄰居討論下來，有的人反著選，有的人就是順著選，剩下就是懶得選，反正加減拿……」、「今天出差回來，家人跟我說一票到2500了，因為這樣小吵了一下，他們有沒有聽進去就算了，最後我這邊還是選擇聽家人話，收錢但我會反著選…不知道我這樣做會被查到嗎……」等言論，並附上何欣純的競選造勢活動照片，藉此影射何欣純曾向其家人買票賄選。檢察官今日通知林姓男子及相關證人到場說明，複訊後認定林男涉犯《公職人員選舉罷免法》第104條第1項「意圖使候選人不當選而傳播不實之事」罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知以3萬元具保候傳。除了查辦網路不實訊息，台中地檢署也另偵破以台中市長選舉結果為標的的選舉賭盤。專案小組蒐證完備後，昨（24）日持法院核發的搜索票前往被告朱姓男子住處搜索，當場查扣手機等關鍵證物，並拘提朱男及通知12名賭客到案說明。經檢警追查，朱男涉嫌以台中市第5屆市長選舉結果作為賭博標的，利用通訊軟體 LINE 開設群組經營選舉賭盤，提供群組成員及群外人士以每注新台幣1萬元的金額，針對藍綠兩方陣營下注，並讓押注不同陣營的賭客相互對賭，待開票結果揭曉後，再由押中勝選陣營的賭客均分賭金。檢察官訊問後，認定朱男涉犯《公職人員選舉罷免法》第103條之1及《刑法》第266條第2項、第1項網路賭博罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知以5萬元具保，其餘12名賭客訊後均請回。