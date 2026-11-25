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台北市長蔣萬安今（25）日車掃第二天，原定晚間6時30分舉行士林北投安可場，但由於一整天沿路應援民眾太熱情，從上午的中正萬華區車掃就延後結束，下午士林北投區更是延遲1小時開始，到了晚間原定時間，下午的路線才走了一半，所以競辦臨時「調整」路線，將下午未走完的路線走完。蔣萬安原定今晚車掃終點在士林夜市附近的北藝中心，對手沈伯洋也在士林前港公園舉辦「台北拔頭籌、5席議員陪你走」造勢，會合點在承德福德宮，雙方可能將短兵相接，但由於路線「調整」，最終無法如願。競辦表示，由於今日沿途市民朋友熱情應援，蔣萬安市長希望能充分向市民朋友懇託、打招呼，車掃行程較原訂時間延長。競辦說，考量目前車隊行進狀況，競選辦公室決定調整晚間車掃行程，車隊將於18:45從北投後援會出發，繼續走完下午「士林北投大車掃」原訂路線，也歡迎市民朋友就近前往車隊尚未抵達的沿途應援站。造成各位媒體朋友不便，敬請見諒，感謝大家的體諒與配合。