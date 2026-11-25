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響應中央「2050淨零排放」願景，全國交通運具的低碳與電動化轉型已是勢在必行。隨著基隆街頭的電動機車日漸普及，穿梭在巷弄間、守護市民通勤安全多年的傳統機車行，正迎來數十年來最關鍵的轉型轉捩點。為不讓在地老店家在綠能浪潮中落後，基隆市政府產業發展處全力推動「基隆市機車產業輔導綠能轉型產業補助計畫」，希望藉由最扎實的技術扎根與輔導，大手拉小手，陪伴傳統車行跨越技術門檻，建構出全台灣最貼心、最完善的綠色交通後勤網絡。為協助黑手師傅們順利升級為「數位診斷專家」，產發處今年特別跨界串聯光陽（KYMCO）、摩特動力（PGO）、山葉（YAMAHA）、三陽（SYM）及宏佳騰（AEON）等國內五大知名車廠，共同量身打造「基隆市電動機車第二階段技術評鑑課程」。截至9/4止，已完成5場次精實訓練，現場吸引無數滿懷學習熱情的資深師傅參與。最終，共有117位展現極佳專業與毅力的技師，順利通過嚴苛的實作考核，成功拿下電動機車進階維修認證，為基隆傳統產業的綠色蛻變，寫下令人動容的里程碑。產業發展處蔡馥嚀處長表示，傳統機車行技師是大半輩子揮汗守護市民通勤的無名英雄。面對電動化浪潮，不少老師傅曾感到迷惘，產發處扮演搭橋者導入五大車廠資源，絕不讓傳統車行孤軍奮戰！這項培訓創造了雙贏：對車行而言，取得認證能翻轉黑手形象、提升競爭力與顧客信任；對市民來說，在各行政區都能享有在地、專業且安心的維修後勤，大幅提升騎乘電動機車的便利性，共同邁向綠色永續生活。而有別於過往偏重理論講授的基礎入門課程，本次「第二階段技術評鑑課程」將訓練重心轉移至「實際動手維修」。課程內容特別針對當前電動機車常見的維修方式與新式檢測技術，導入了四大核心項目，其中包含「診斷軟體數據判讀」、「電裝迴路量測」、「外觀件拆裝」以及「電動車藍芽無線診斷器操作」。透過五大車廠專業講師的現場指導與實務評鑑，確保每一位受訓技師不僅懂理論，更具備即時排除故障的實作能力。同時市民端推廣方面，市府推出《雨都騎機》「騎士篇」與「頭家篇」兩波線上互動測驗及三部宣傳影片，在官方社群創下逾9萬次瀏覽與5千餘次互動。高達87.9%的參與民眾更表示首次透過遊戲認識「基隆友善車行一點通」網站並肯定其實用性。顯示兩年來的輔導政策已成功翻轉基隆機車產業生態，讓友善車行成為市民日常出行最安心的後援。未來，產發處將持續作為在地產業轉型的堅實後盾，計畫與各大車廠維持緊密合作關係，舉辦技術回訓課程，建立優質的在地維修服務網絡，一步步將基隆市打造成為低碳、宜居、永續的綠色城市範本。