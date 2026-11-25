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▲米奧總經理柯誌陽(左)與董事長許修嘉(右)為台灣AIGC創作者打造百億級別算力支持平台”（圖／業者提供)

▲MeowShort為全台灣第一個AIGC創作平台 獨創智能導演功能讓創作者可以輕鬆創建大作。（圖／業者提供）

台中米奧傳媒24日宣布，旗下AI影視創作平台MeowShort將擴大對創作者的算力補助，並發布自行訓練的影片模型「MeowShort Cine Pro」。公司也計畫籌設「國際算力基金會」，規畫投入以百億級Token計的運算資源，降低本土創作者製作AI短劇及影視作品的成本。米奧傳媒董事長許修嘉表示，生成影片所需的運算資源是AI影視創作的一項成本。MeowShort目前已開放具發展潛力的作品洽談專案算力補助及後續製作，未來希望擴大支持範圍，讓更多以台灣文化為題材的作品有機會完成。米奧傳媒營運長彭冠今強調：“AI創作者遇到最大的困難不是沒有好的題材 而是目前創作成本太高、隨著微短劇市場正快速爆發。中國網絡視聽協會資料顯示，2026年第一季中國上線微短劇約12.8萬部，其中逾95%為AI微短劇；TVBS新聞網亦報導，字節跳動旗下「紅果短劇」於2026年10月19日同時登上台灣App Store與Google Play免費榜第1名。MeowShort更獲民視《異言堂》譽為「全台第一個本土AI短劇基地」的米奧傳媒，2026年初由真人短劇轉型AI短劇，以編劇、導演與AI工程師「三人一組、三天完成一部80集短劇」展現高效量產實力。旗下MeowShort平台將製作流程分為劇本、角色設定、分鏡、鏡頭生成及後期成片五個階段，創作者可在同一平台選用Seedance、Kling與Google Veo等影片生成模型。月繳方案共五級，費用從新台幣299元至5999元。米奧傳媒也受理原創或已取得授權的AI漫劇、短劇提案，經評估後，可協助創作者對接TikTok、紅果短劇、抖音及Melolo等平台的送審與發行流程。未來，MeowShort將與所有創作者一起共創更好的AI創作作品，並藉由米奧傳媒本身擁有的行銷資源，將好的創作推廣到全世界，讓全球看見台灣創作奇蹟。