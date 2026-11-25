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紅牛杯12/5巴塞隆納登場！T1對決G2、KC、MKOI

▲紅牛主辦的《英雄聯盟》表演賽事「League of Its Own」，2026年將邁入第四屆，本屆參賽隊伍縮減為4支，韓國豪門T1迎戰歐洲LEC的3大強豪。（圖／LOL）

Zeus回歸後T1首戰！紅牛杯成新選手首亮相舞台

▲12月5日於西班牙巴塞隆納舉行的紅牛杯（Red Bull League of Its Own）或將成為Zeus重新披上黑紅戰袍的第一場比賽。（圖／LOL）

紅牛杯主打娛樂性！特殊賽制讓職業選手展現不同面貌

T1與歐洲三隊各有交手紀錄！Zeus、Faker再度出征成焦點

《英雄聯盟》世界冠軍上路選手Zeus（崔祐齊）今（25）日正式宣布重返老東家T1，與Faker再度成為隊友，雙方簽下3年合約，預計一路並肩奮戰至2029年。而Zeus重新穿上T1隊服後的首場賽事也即將到來，12月5日於西班牙巴塞隆納舉行的紅牛杯（Red Bull League of Its Own），將成為他回歸後首次代表T1出賽的舞台，屆時將與Faker等隊友聯手迎戰歐洲3大強隊。由知名運動飲料品牌紅牛主辦的《英雄聯盟》表演賽事「League of Its Own」，2026年將邁入第四屆，官方已確認賽事將於12月5日移師西班牙巴塞隆納舉行，這也是活動首度前往西班牙。本屆參賽隊伍縮減為4支，分別是韓國豪門T1，以及歐洲賽區的G2 Esports、Karmine Corp（KC）與Movistar KOI（MKOI）。其中MKOI將首度參加這項賽事，並有機會在主場觀眾面前迎戰T1。比賽地點選在巴達洛納奧林匹克競技場，T1將以國際代表隊身分出戰，與3支歐洲知名戰隊同台較勁。對西班牙當地粉絲而言，這也是首次能在現場觀賞紅牛League of Its Own賽事。值得注意的是，紅牛杯過去也曾成為T1新成員首次披上隊服亮相的舞台。2024年Zeus離隊後，T1迅速簽下上路選手Doran，Doran便在當年的紅牛杯首次代表T1出賽；2025年Gumayusi離隊後，由Peyz接替的位置，也在紅牛杯迎來首次亮相。如今Zeus再度回到T1，紅牛杯也將成為他重新穿上熟悉黑紅戰袍後的首場賽事。從離隊、轉戰HLE，到如今與Faker重新並肩作戰，這場比賽對T1粉絲而言格外具有意義。紅牛League of Its Own自2023年創辦以來，便以娛樂性及特殊對戰組合為特色，並非傳統的正式錦標賽。過去賽事曾安排特殊選角、位置互換、特別對局及1對1等環節，讓職業選手能跳脫平時的競技模式，也讓粉絲看到不同於正式聯賽的趣味表現。過去幾屆也曾邀請Los Ratones、No Need Orga、Gentle Mates、BIG及Eintracht Spandau等歐洲隊伍參賽，讓休賽期賽事增添更多話題。本屆參賽隊伍則縮減至4支，賽事焦點將集中在G2、KC、MKOI三支歐洲隊伍之間的對決，以及各隊與T1交手的組合。至於詳細賽程及特殊賽制，目前仍有待主辦單位公布。T1與本屆3支歐洲隊伍過去都曾在國際賽場上交手。G2多次與T1在國際賽事碰頭；KC則曾於今年電競世界盃擊敗T1；MKOI也曾在2025年世界大賽瑞士輪階段與T1交手。此外，G2日前在LEC夏季賽以3比0擊敗MKOI奪冠，也讓本屆歐洲隊伍之間的對決增添看點。隨著Zeus正式回歸，T1將由Faker領軍，帶著新陣容前往西班牙出戰，粉絲也將能搶先看到這支全新T1在2027賽季前的首度公開亮相。