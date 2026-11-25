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美股歷經週一的漲勢後再度疲軟，亞股週三暴跌後，美股盤前跟進跌勢，費半持續下挫2%。根據CNBC報導，隨著人工智慧（AI）概念股面臨進一步賣壓，加上交易員持續評估美國祭出更多關稅的可能性，美股期貨週三走低。那斯達克 100 指數期貨重挫 2.8%；道瓊工業平均指數期貨下跌 609 點，跌幅 1.2%；標普 500 指數期貨則下滑 1.9%。費城半導體指數下跌200點。輝達盤前股價大跌 5.2%，Anthropic 亦回檔 4.9%。道富科技精選行業 ETF（XLK）盤前交易跌幅超過 3.5%。在此之前，華爾街剛經歷標普 500 指數與那斯達克綜合指數雙雙收黑的交易日。由於輝達下挫且 Anthropic 跌破首次公開募股（IPO）發行價，科技股回吐了前一交易日的部分漲幅。大盤標普 500 指數下跌 0.5%，那斯達克指數重挫 1.5%；反觀科技股權重較低、涵蓋 30 檔成分股的道瓊指數則逆勢上漲逾 400 點，漲幅達 0.9%。週二震盪起伏的走勢，僅是這個動盪月份的最新縮影。甚至在輝達執行長黃仁勳遭罷免又復職，以及民主黨在期中選舉大獲全勝之前，投資人便已在總體經濟前景惡化的背景下，審慎評估 AI 基礎設施擴建的未來。嘉信理財金融研究中心（Schwab Center for Financial Research）首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）週二接受財經媒體 CNBC《收盤鐘》（Closing Bell）節目專訪時表示，「我們別忘了，AI 生態系的拋售潮，早在黃仁勳與輝達的消息傳出前就已經開始了。」她補充道：「市場對資本支出、資料中心擴建、資金成本與投資資本報酬率（ROIC）之間的利差，以及目前市場在獲利與未獲利板塊之間出現的兩極化現象感到擔憂。我認為這才是更宏觀、更核心的關鍵因素。」10 月份個人消費支出（PCE）物價指數將於週三上午公布。道瓊社調查的經濟學家預估，整體 PCE 月增率為 0.3%，年增率則達 3.8%。此外，由於週四適逢美國感恩節假期休市，每週初領失業救濟金人數也將比平時提早一天出爐。