九合一大選倒數3天，選舉相關話題充斥著日常生活，女星葉欣眉昨（24）日發文分享，在外頭吃晚餐時，聽聞隔壁桌正在大談北市選情，內容荒誕到她吃不下飯，沒想到，已經起身準備要反駁對方，路過的老闆告知那桌客人是「道上某某大哥的老婆」，讓葉欣眉聽了立刻裝沒事坐下。
隔壁桌談北市選情 葉欣眉起身要反駁
葉欣眉表示，昨天晚上在餐廳吃晚餐，隔壁桌正在高談闊論北市的選情，她形容「內容荒誕到我吃不下飯，有幾秒我還會聽到笑出來」，友人問葉欣眉為何不去反駁他們，這時老闆路過聽見，走過來小小聲地說：「背對你們的那位，是道上某某大哥的老婆！」
一聽對方是道上人士 葉欣眉立刻回坐
「那名字比候選人還要響亮」，葉欣眉說，早已起身的她，立刻抽兩張衛生紙，華麗轉身坐下，友人再鼓勵她「葉欣眉，不要怕！他們又不做電視」，葉欣眉回：「可是他們會做掉我...」
文末，葉欣眉說：「無論貧窮富貴與否，我們手上一樣都是一票，再忍你幾天，11/28一較高下！」貼文讓一票網友笑翻，「妳只有一票，人家也是有一票小弟」、「妳誰都沒有指名，我就知道妳在說誰」、「遇到大尾的，勇敢的站起來...把友人往前推那就對了」、「加油！把握自己手中的這一票！」
資料來源：葉欣眉臉書
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葉欣眉表示，昨天晚上在餐廳吃晚餐，隔壁桌正在高談闊論北市的選情，她形容「內容荒誕到我吃不下飯，有幾秒我還會聽到笑出來」，友人問葉欣眉為何不去反駁他們，這時老闆路過聽見，走過來小小聲地說：「背對你們的那位，是道上某某大哥的老婆！」
一聽對方是道上人士 葉欣眉立刻回坐
「那名字比候選人還要響亮」，葉欣眉說，早已起身的她，立刻抽兩張衛生紙，華麗轉身坐下，友人再鼓勵她「葉欣眉，不要怕！他們又不做電視」，葉欣眉回：「可是他們會做掉我...」
文末，葉欣眉說：「無論貧窮富貴與否，我們手上一樣都是一票，再忍你幾天，11/28一較高下！」貼文讓一票網友笑翻，「妳只有一票，人家也是有一票小弟」、「妳誰都沒有指名，我就知道妳在說誰」、「遇到大尾的，勇敢的站起來...把友人往前推那就對了」、「加油！把握自己手中的這一票！」
資料來源：葉欣眉臉書