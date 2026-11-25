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台北市議員秦慧珠17日在政論節目開錄前爆破，稱「誰要蹭蔣萬安啊」，還說「蔣萬安老婆人緣比他好100倍」、「沒能力顧（藍）小雞」，引爆藍營怒火，就連黃復興黨部都表態不挺。沒想到才過1週，秦慧珠今（25）晚突然談起此事，稱自己很委屈，因為不知道節目開播前有錄影，而且沒經過她允許就把影片灑出來，表示未來會謹言慎行。秦慧珠今晚在臉書放上影片，稱上週啊，某個電視台放出一段在錄影前，大家七嘴八舌聊天的這個情形，坦白說她真的不知道在節目開播前還有錄影，而且也沒有經過她的允許，就把影片給灑出來。秦慧珠說，對她來說真的影響很大，很多她的支持者說應該去跟電視台抗議，但事已至此，向電視台抗議大概也無濟於事，所以只有啞巴吃黃連，自己吞苦果。「我是覺得有點委屈了」，秦慧珠說，不知道這段影片會被錄下來，而且會被播出來，造成很大的誤解，也對她造成了很大傷害，但她不打算向電視台抗議，因為覺得抗議也沒有效，但她以後會更謹言慎行，這也就是為什麼後來說，她這兩個禮拜，都不接受任何媒體的採訪，因為害怕講的話，人家把它剪成了片段，可能扭曲意思，對選情更是雪上加霜。