桃園又有新百貨公司了！大江購物中心25日舉行二期開工動土典禮，宣布豪砸90億元於中壢本館旁擴建新商場，總樓地板面積超過5.6萬平方公尺（約1.7萬坪），預計2030年第一季正式開幕，並新增1,000個停車位。《NOWNEWS》整理開幕時間、樓層規劃與交通亮點一次看。
🟡大江購物中心二期何時開幕？確切地址在哪？
大江國際股份有限公司25日正式啟動「大江二期新建工程」，基地就位在桃園市中壢區中園路二段、現有大江購物中心一期本館旁。新商場總投資金額達90億元，規劃興建地下3層、地上4層建築，預計將於2030年第一季正式完工開幕，屆時從工程興建到營運預計可創造超過1,000個就業機會。
🟡大江一二期差在哪？規模、樓層與停車比一比
大江購物中心一期本館自2001年開幕以來，已深耕桃園25年；此次二期建築以「Magic Cube 魔幻方塊」為設計概念，館內將融入流水、森林與山嶽等自然景觀元素。一、二期完工合體後，總樓地板面積將突破21萬平方公尺（約6.35萬坪），成為北台灣指標性大型生活遊逛地標：
🟡大江購物中心怎麼去？國道高鐵與機捷全串聯
大江購物中心位居桃園市地理中心位置，具備串聯南北桃園的交通樞紐優勢，鄰近國道一號與國道二號交流道，大眾運輸亦可銜接桃園高鐵站與機場捷運線。隨著桃園航空城開發推進與周邊產業聚落成形，大江二期開幕後將進一步擴大餐飲、零售與休閒機能，吸引跨縣市消費人潮。
📌大江購物中心二期常見問題 QA
Q1：大江購物中心二期什麼時候開幕？
大江二期已於2026年11月25日正式動土開工，官方預計將於2030年第一季完工並正式對外開幕。
Q2：大江購物中心二期有多大？有哪些樓層？
二期總開發投資額90億元，規劃地上4層、地下3層，總樓地板面積超過5.6萬平方公尺（約1.7萬坪），與一期合計逾21萬平方公尺。
Q3：大江購物中心二期有規劃停車場嗎？
有的，大江二期新館同步規劃設置1,000個停車位，大幅紓解假日與尖峰時段的購物停車需求。
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大江國際股份有限公司25日正式啟動「大江二期新建工程」，基地就位在桃園市中壢區中園路二段、現有大江購物中心一期本館旁。新商場總投資金額達90億元，規劃興建地下3層、地上4層建築，預計將於2030年第一季正式完工開幕，屆時從工程興建到營運預計可創造超過1,000個就業機會。
大江購物中心一期本館自2001年開幕以來，已深耕桃園25年；此次二期建築以「Magic Cube 魔幻方塊」為設計概念，館內將融入流水、森林與山嶽等自然景觀元素。一、二期完工合體後，總樓地板面積將突破21萬平方公尺（約6.35萬坪），成為北台灣指標性大型生活遊逛地標：
|比較項目
|大江購物中心一期（本館）
|大江購物中心二期（新館）
|開幕時間
|2001年已開幕（深耕25年）
|預計2030年第一季開幕
|基地位置
|桃園市中壢區中園路二段501號
|緊鄰一期本館旁（中園路二段）
|建築樓層
|地上5層、地下2層（遊逛街城）
|地上4層、地下3層（魔幻方塊）
|樓地板面積
|約15.4萬平方公尺（一二期合計逾21萬平方公尺）
|超過5.6萬平方公尺（約1.7萬坪）
|停車與特色
|全年免費停車、國際品牌與藝術裝置
|新增1,000個停車位、自然森林景觀設計
大江購物中心位居桃園市地理中心位置，具備串聯南北桃園的交通樞紐優勢，鄰近國道一號與國道二號交流道，大眾運輸亦可銜接桃園高鐵站與機場捷運線。隨著桃園航空城開發推進與周邊產業聚落成形，大江二期開幕後將進一步擴大餐飲、零售與休閒機能，吸引跨縣市消費人潮。
📌大江購物中心二期常見問題 QA
Q1：大江購物中心二期什麼時候開幕？
大江二期已於2026年11月25日正式動土開工，官方預計將於2030年第一季完工並正式對外開幕。
Q2：大江購物中心二期有多大？有哪些樓層？
二期總開發投資額90億元，規劃地上4層、地下3層，總樓地板面積超過5.6萬平方公尺（約1.7萬坪），與一期合計逾21萬平方公尺。
Q3：大江購物中心二期有規劃停車場嗎？
有的，大江二期新館同步規劃設置1,000個停車位，大幅紓解假日與尖峰時段的購物停車需求。