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為深化臺灣與加勒比海友邦情誼，行政院南部聯合服務中心舉辦「跨海傳愛‧愛心物資捐贈儀式」，由台灣國際幸福家庭聯盟主辦，並於奇賓機械公司舉行。奇賓機械與五甲金屬共同捐贈4,000雙新鞋予聖文森及格瑞那丁與貝里斯，聖文森及格瑞那丁駐臺大使出席受贈，貝里斯駐臺大使館亦派代表參加。奇賓機械與五甲金屬皆為深耕南臺灣製造業的中小企業，兩家企業各捐贈2,000雙親水特務鞋，期盼將臺灣民間企業的溫暖關懷傳遞至海外，為友邦民眾的日常生活提供實質助益。儀式由南服中心執行長許乃文見證，高雄市政府行政暨國際處副處長張恩成、台灣國際幸福家庭聯盟理事暨大仁國中方靜慧校長亦到場觀禮，受贈國代表回贈感謝狀，感謝企業善舉。這批鞋子原本規劃作為鼓勵民眾參與捐血活動的伴手禮，經企業評估後，轉化為送往友邦的愛心物資。鞋子具有防水、快乾、輕便等特性，大使館人員試穿後，對鞋子的舒適度表示肯定。奇賓機械董事長蘇金樹、五甲金屬董事長陳明河均表示，秉持「好事大家做」的精神，將愛心從在地延伸至國際，最重要的是讓新鞋順利送到友邦民眾手上，這只是盡一份心力，未來有機會也願意持續參與。南服中心執行長許乃文表示，南臺灣是我國精密機械、金屬加工與製造業的重鎮，許多深耕在地的中小企業，正是支撐臺灣經濟韌性與隱形冠軍實力的核心骨幹。透過此次活動，讓友邦使節看見臺灣企業務實、精良的工藝底蘊，期盼為日後雙邊經貿與技術交流創造更多機會。他也肯定兩家企業熱心公益、回饋社會，表示此次捐贈不僅展現民間企業的愛心與溫暖，也進一步深化臺灣與友邦情誼。姜康特大使感謝臺灣企業慷慨捐贈，承諾物資運抵將由政府相關部門分發，確保送到需要的人手中。他說，今年適逢臺灣與聖文森及格瑞那丁建交45週年，此次捐贈是臺灣全民外交精神的最佳體現。正在韓國洽公的貝里斯大使梅凱瑟，透過影片感謝臺灣各界的愛心，表示新鞋將為許多貝里斯家庭帶來舒適與保護，並期待未來在兒童用品、女性衛生用品等方面獲得更多支持。南服中心表示，未來將持續發揮中央與地方溝通橋梁功能，協助南部中小企業拓展國際交流，結合在地產業實力與民間公益力量，共同鞏固邦誼與促進區域共榮。