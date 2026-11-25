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天王星進入「衝」的位置！雙筒望遠鏡觀測更容易

▲天王星是一顆淡藍綠色的冰巨行星。（圖／Ardenau4）

天王星也會「逆行」！隔一兩週觀察可發現位置變化

又有天文奇景即將登場！台北天文館表示，明（26）日（週四）天王星將運行至「衝」的位置。這顆淡藍綠色的冰巨行星目前位於金牛座，距離地球約27.6億公里，視星等約5.6等，在晴朗且無光害的夜空中，。想挑戰觀察這顆太陽系中幾乎「躺著自轉」的行星，不妨先找到明亮、容易辨認的昴宿星團，再依照星圖往東南方尋找。天文館指出，當晚19時左右，天王星會出現在東方天空、仰角約26度的位置，午夜時分仰角最高，幾乎整夜都能觀察。台北天文館表示，從地球觀察，當天王星位於天空中與太陽相對的方向時，就稱為「衝」。在這段期間，天王星與地球的距離較近，視亮度也會提高。由於天王星亮度接近肉眼可見極限，建議民眾使用雙筒望遠鏡輔助觀察。在雙筒望遠鏡中，天王星看起來會像一顆微弱的星點；若使用口徑較大的天文望遠鏡，則有機會看見呈現淡藍綠色的小圓面。不過，天王星衝當晚恰逢月球接近滿月，明亮月光會降低暗弱天體與夜空之間的對比，增加辨認難度。天文館建議，若想減少月光干擾，可以選擇衝後幾天、月亮尚未升起前的時段觀察。天文館也提醒，找到天王星後，不妨隔一兩週再觀察一次，並對照星圖，就有機會發現它相對於周圍恆星向西移動了一小段。這是因為在衝前後，地球從內側軌道追越天王星，從地球上看，天王星便會在星空中緩慢向西移動，這種視運動現象稱為「逆行」。天王星直徑約為地球的4倍，繞太陽公轉一圈約需84年，自轉軸傾角則約98度，因此自轉時幾乎呈現「躺著轉」的姿態。更多天象資訊，可參閱台北天文館網站「天象預報」。