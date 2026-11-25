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台北市長蔣萬安和對他市政多有指教的台北市議員秦慧珠，昨上演世紀大和解，兩人在媒體面前握手展現團結。不過面對現場媒體請求二度握手，秦慧珠則連忙揮手婉拒，一度被解讀不開心。秦慧珠今（25）晚發文澄清，稱昨天主角是蔣萬安，他只是配角，若握手對其他議員不公平，更說沒有心理不愉快，也謝謝蔣萬安。秦慧珠說，昨天蔣萬安突然站在她旁邊、突然伸出手握手，她有點小小意外，昨天握手的時間很短，有些媒體沒有拍到要他們重握一次，但她覺得昨天主角是蔣萬安，配角有五個，她只是五分之一，因為其他議員都在場，如果說市長跟她握手，好像從五分之一的配角變成主要配角，對其他議員不公平。所以就說「不用不用」，不要凸顯她個人。秦慧珠說，媒體擴大解讀心理不愉快，其實完全不是，她也謝謝蔣萬安昨天主動握手、站在她旁邊，知道他選舉非常辛苦，耗體力跟腦力，但是蔣都微笑面對，她很謝謝蔣萬安，最後大家疊手團結的畫面，她也覺得非常棒。