我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐粹彬獲得了青龍獎最佳女新人獎。（圖／翻攝自chzzk）

一年一度的青龍電影獎今（25）日晚間在首爾盛大舉辦，典禮從頒發「最佳新人獎」拉開序幕，本屆獲得最佳女新人獎的演員為徐粹彬《世界的主人》；最佳男新人獎為朴志訓《王命之徒》。徐粹彬獲獎後坦言，從讀到《世界的主人》劇本的那一刻起，一直都無法相信自己已經出演了，她感謝導演讓她感受到故事、電影與愛的力量，接著致謝劇組、演員前輩、工作人員、海外團隊及宣傳團隊，表示這些全是大家的功勞。朴志訓表示，自己完全沒準備得獎感言，因此一時之間不知道該從何說起，首先，他感謝一路相信自己的導演，真的非常感激對方給予的信任與支持；接著他向拍攝現場與自己分享能量、讓自己學到許多事情的柳海真前輩表達感謝，「我真的非常尊敬您，也很愛您。」最後他感謝經紀公司所有人、以及一直以來支持自己的粉絲。金是兒／《夏妹的相機》李妍／《慶州殺遊紀》張多皒／《殺木池：鬼水禁地》鄭好娟／《希望：末日血戰》文相敏／《孔雀舞曲》文智勳／《老千：惡魔之歌》李鐘圓／《殺木池：鬼水禁地》朱敏亨／《衝衝衝世代》