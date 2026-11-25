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▲捷克國家隊日前來台與台鋼雄鷹打交流賽，目的是備戰2027年世界棒球12強賽資格賽。（圖／中職提供）

⚾12強資格賽完整賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合 11月26日 中午12：00 尼加拉瓜 vs 英國 11月26日 晚間18：30 捷克 vs 中國 11月27日 中午12：00 捷克 vs 尼加拉瓜 11月27日 晚間18：30 中國 vs 英國 11月28日 中午12：00 英國vs 捷克 11月28日 晚間18：30 中國 vs 尼加拉瓜

⚾12強會內賽&資格賽參賽球隊

⚾12強資格賽賽事規則

▲尼加拉瓜隊明日將與中國隊、捷克隊、英國隊爭奪世界12強會內賽門票。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.02.23）

⚾12強資格賽各國陣容

2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）將在明（26）日於中國中山市點燃戰火，由捷克、尼加拉瓜、英國以及地主中國隊爭奪最後2張會內賽門票。明年12強會內賽為作為2028年洛杉磯奧運資格賽，各隊摩拳擦掌，目標打進奧運殿堂。2027世界12強賽將擴編至16隊，獲得參賽資格的前12隊依照世界排名分別是1.日本、2.中華隊、3.美國、4.韓國、5.委內瑞拉、6.墨西哥、7.波多黎各、8.巴拿馬、9.荷蘭、10.古巴、11.澳洲、12.多明尼加。最後4張會內賽門票，將從2026年「資格賽」產生，其中「西班牙巴塞隆納站」於今年10月9日至11日舉行，參賽球隊分別是西班牙、義大利、德國以及哥倫比亞；「中國中山站」則是今年11月26日至28日舉行，參賽球隊分別是中國、捷克、英國以及尼加拉瓜。第4屆12強會內賽擴編16隊參賽，除了原定的12席正賽席次，還新增4席外卡席次。資格賽分為2個組別，A組為哥倫比亞、德國、義大利以及地主西班牙，B組則是捷克、尼加拉瓜、英國以及地主中國。賽事採單循環進行，參賽的4支球隊各交手1次，最終排名前2的球隊取得會內賽門票。A組賽事於10月中結束，西班牙、義大利皆取得2勝1敗，以分組前2名晉級明年的會內賽，其中西班牙為隊史首度闖入會內賽。投手12人：吳安俊、王唯一、黎凝佶、鄭超群、孫易聰、華旦才讓、趙倫、王翔、李建業、孫廣軒、趙偉、索旭迪捕手3人： 經輝、欒臣臣、周奕內野手8人：王立子、王磊、吳啟銳、陳嘉績、陳晨、曹杰、陳佳豪、伏文龍外野手3人： 李孝煬、朱旭東、林柯禹投手13人：杜菲克（Tomáš Duffek）、貝拉內克（Viktor Beránek）、維切爾卡（Boris Večerka）、帕察爾（Lukáš Pacal）、諾瓦克（Jan Novák）、奇切克（David Křeček）、強森（Ryan Johnson）、翁德拉（Tomáš Ondra）、艾科力（Lukáš Ercoli）、文特魯巴（Vojtěch Ventruba）、扎瓦迪爾（Tadeáš Zavadil）、諾沃特尼（Matyáš Novotný）、赫魯奇（Lukáš Hlouch）捕手3人：溫克勒（Jakub Winkler）、布貝尼克（Matouš Bubeník）、瑟文卡（Martin Červenka）內野手6人：艾斯卡拉（William Escala）、布拉熱克（Šimon Blažek）、佩爾尼奇卡（Martin Pernička）、牧西克（Martin Mužík）、霍傑曼希克（Vojtěch Menšík）、克雷吉（Marek Krejčiřík）外野手4人：普雷伊達（Max Prejda）、施德卡（Michal Šindelka）、普羅科（Milan Prokop）、赫魯普（Marek Chlup）投手12人：Álvaro Amador、Ángel Obando、Bryan Torres、Danilo Bermúdez、Duque Hebbert、Elías Gutiérrez、Kenword Burton、Keny Cruz、Melvin Hernández、Pedro Torres、Santos Gómez、Stanling Orozco捕手2人： Rodolfo Bone、Ronald Rivera內野手6人 ：Aldo Espinoza、Benjamín Alegría、Bryan Ruiz、Emanuel Trujillo、Jesús López、José Orozco外野手6人： Chase Dawson、Cristhian Sandoval、Eddson Martínez、Luis Montealto、Omar Mendoza、Sandy Bermúdez網路線上串流：Hami Video、ELTA TVMOD：愛爾達體育台