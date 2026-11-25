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美國總統川普（Donald Trump）力保黃仁勳回任輝達執行長，被部分人士批評過於涉入美國企業治理。與此同時，《彭博社》引述白宮官員消息指出，川普預定於下週五（12月4日）親赴亞利桑那州鳳凰城，主持台積電當地晶圓廠區的擴建動土儀式。黃仁勳預定將在動土典禮前一日赴國會作證，他屆時是否會與川普同台現身，也成為外界高度關注的焦點。根據《彭博社》報導，動土儀式上將有台積電高層主管、上下游供應商、客戶及商業夥伴等業界代表陪同川普出席這場盛會。台積電這座位於鳳凰城的生產基地，不僅負責代工生產輝達備受矚目的「Blackwell」晶片，同時也為蘋果（Apple）、超微（AMD）等美國科技巨頭製造先進半導體。回顧台積電赴美設廠歷程，最初是在川普第一任期尾聲拍板宣布。白宮官員指出，台積電目前已承諾在美國砸下高達2650億美元，全力建置先進晶片產能；現階段亞利桑那工地已聘僱約1萬2000至1萬5000名營造建築工人以及數千名相關人員，待未來擴建工程全數完工後，預估將能為當地創造超過1萬個直接就業機會。值得關注的是，目前半導體產業正值市場因輝達人事大地震而劇烈震盪之際。黃仁勳日前一度離開輝達，隨後在川普親自介入下，輝達董事會推翻原先決議，並讓黃仁勳火速復職重掌兵符。儘管黃仁勳戲劇性回歸，但籠罩在他與輝達身上的政治與國安疑雲並未就此散去。美國民主、共和兩黨國會議員均已放話展開調查，旨在釐清黃仁勳與黃樂的婚外情，是否已導致其遭中國滲透，以及外界所懷疑的輝達將敏感高階晶片販運至中國一事，是否已對美國國家安全構成實質威脅。根據議程安排，黃仁勳預計在12月3日，也就是台積電亞利桑那廠擴建典禮登場的前一天，先在華府出席美國聯邦參議院聽證會作證。在國會山莊的政治風暴之下，目前尚不確定他隔日是否會前往亞利桑那州，與力保他回任的川普同場亮相。