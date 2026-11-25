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輝達執行長黃仁勳被爆有婚外情，且對象疑為中國間諜的女商人黃樂（Alice Huang），涉嫌走私輝達高階晶片至中國。路透報導披露了黃樂相關企業的融資細節。根據路透報導，此前未曾曝光的官方紀錄顯示，與中國女商人黃樂有關聯的企業，曾利用高效能運算設備作為抵押進行融資，以供應中國大型人工智慧（AI）資料中心使用。黃樂與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的婚外情，曾導致黃仁勳一度短暫請辭。中國人民銀行的動產融資登記文件顯示，涉及的設備多達764台AI伺服器與運算模組，總價值高達2.7億美元，此外還包括價值3,100萬美元、用於將這些設備串連成大型運算網路的配套硬體。文件記載，這批硬體大多位於上海一座規模龐大的資料中心內；該設施與中國科技巨頭騰訊及上海市松江區政府達成戰略合作後啟動的AI運算專案有所關聯。紀錄揭露，即便在美國當局針對黃樂旗下新加坡公司Megaspeed是否協助中國客戶取得受管制的輝達技術展開調查之際，與其家族及商業夥伴有關聯的企業，仍持續為中國的AI產業提供資金與硬體設備。在美國對先進處理器祭出出口管制、導致中國科技企業取得硬體日益困難的當下，這些融資安排也揭示了企業如何透過金融操作，取得支撐中國AI野心的昂貴運算基礎設施。本週一，美國商務部已將Megaspeed列入貿易黑名單。Megaspeed否認有任何不法行為，並表示黃樂已於2025年8月離職。路透引述文件內容，中國人民銀行徵信中心動產融資統一登記公示系統中的數十份備案文件，該系統專門追蹤用於擔保貸款及其他融資的設備。黃樂曾掌控Megaspeed，該公司是輝達處理器在海外的主要買家。黃仁勳於本月初辭去輝達執行長一職，11天後又重返崗位；他與黃樂的這段關係，已引發外界對輝達與中國商業往來更嚴格的審視。不過，這些文件並未證實該批伺服器內含遭禁止出口至中國的晶片，也未顯示這些設備是如何以及何時進入中國境內的。報導提到，在這些融資案中，核心企業之一是「世紀利通」（Century Litong），該公司為輝達首選雲端合作夥伴，主要向需要龐大算力的客戶出租高效能伺服器。財務紀錄顯示，2024年5月至12月期間，該公司共進行了五筆租賃融資安排，涵蓋多達512台伺服器，申報總價值達14.2億元人民幣（約合2億美元）。其中四筆文件列出的設備，均位於上海的「長三角AI超算中心」，該中心屬於一座大型資料中心園區，其基礎設施開發商為「上海瓏睿」（Shanghai Longrui）。遊戲公司「世紀華通」，此前曾持有上海瓏睿的股份，而騰訊則持有世紀華通約10%的股權。根據上海市松江區政府的公告，騰訊與松江區政府於2020年簽署了戰略合作協議，共同建設一座AI運算中心。世紀華通2020年6月的證券備案文件亦指出，上海瓏睿是與騰訊合作建設及營運該中心的基礎設施供應商。「江蘇雷利」2023年的一份公告則確認，長三角AI超算中心正是世紀利通伺服器租賃業務的所在地。對此，騰訊發言人回應表示：「騰訊並未開發或共同開發涉事的資料中心設施。」該發言人強調，騰訊從未擁有或營運過長三角資料中心專案，其名稱與商標遭到未經授權的使用；騰訊同時否認與Megaspeed或其子公司有任何商業往來。目前檢視的紀錄並未證明騰訊曾購買、租賃或營運路透社所指出的這批特定伺服器。其中一筆交易文件詳述了位於該資料中心的128台伺服器，每台配備8顆圖形處理器（GPU），總計1,024顆晶片，單台價值高達45萬美元。另一筆交易則涉及128台總價值5,700萬美元的伺服器，由中國國有航空與國防巨頭「中國航空工業集團」（AVIC）旗下機構提供融資，並租賃給世紀利通。這類融資租賃安排讓企業無需在前期支付全額採購款項，便能取得昂貴的運算設備。