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▲台電公司大林發電廠舉辦公益捐血活動，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2026.11.25)

▲台電公司大林發電廠舉辦公益捐血活動，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2026.11.25)

▲台電公司大林發電廠舉辦公益捐血活動，吸引員工踴躍捐血，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2026.11.25)

台灣電力公司大林發電廠於今(25)日，在該廠行政大樓前，舉辦公益捐血活動，該廠廠長李志光呼籲員工踴躍捐血，並率先挽袖捐血，以行動支持社會公益，做個快樂捐血人，至下午共吸引67人挽袖捐血，募集103袋，25750c.c.鮮血，以紓解血荒，為南部地區醫療血庫注入實質暖流。台灣電力公司大林發電廠公益捐血活動，是由大林發電廠廠長李志光主持，並率先挽袖捐血，他呼籲員工踴躍捐血，以紓解血荒，並在現場，為捐血同仁、員眷及地方鄉親加油打氣，並向現場協助捐血的醫護人員表示感謝之意。大林發電廠廠長李志光表示，有感於目前捐血中心的血量庫存常傳出告急危機，大林發電廠本著熱心公益的精神，主動向捐血中心接洽，安排捐血車到大林發電廠內，舉辦捐血活動，以行動支持社會公益。李志光說，「捐血一袋，救人一命」不只是口號，身體力行更能感受到滿滿的成就感，大林發電廠每年均在廠內發起捐血活動，號召同仁及鄉親共同響應，用具體的行動，履行企業社會責任，以實踐聯合國永續發展(SDGs)中的健康與福祉目標。李志光指出，捐血不僅能促進自身新陳代謝、有益健康，更能即時拯救寶貴生命，而冬天常面臨血庫庫存吃緊的挑戰，大林發電廠每年定期發起捐血行動，同仁們總是積極響應「捐血一袋，救人一命」的號召，用實際行動展現台電人溫暖熱情，回饋社會的一面。李志光並指出，大林發電廠長期致力於提供穩定乾淨能源，同時積極投入地方關懷、弱勢扶助、淨灘環保及愛心捐血等社會公益活動，未來將持續結合內部「同心園地」關懷機制與外界公益資源，擴大善的循環，與在地共生共榮。