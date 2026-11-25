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▲艾菲爾老師表示，天王星象徵突破既有模式，重新思考自由與改變的可能。（圖／Pixabay）

天王星衝日成運勢破口！4生肖迎轉機

生肖虎｜主動打破限制 工作發展出現新方向

生肖蛇｜跳脫舊思維 意外消息帶來新機會

生肖猴｜人脈與創意活絡 適合嘗試不同合作

▲生肖猴近期的改變契機，容易來自人際溝通與新鮮資訊。（圖／記者陳明中攝）

生肖豬｜調整生活步調 重新找回前進動力

明（26）日（週四）天王星將運行至「衝」的位置，也就是從地球觀察，天王星與太陽位於天空中的相對方向，是觀賞天王星的好時機。這場天文奇景也為運勢帶來全新氣象，命理專家塔羅牌艾菲爾老師表示，天王星象徵突破既有模式，重新思考自由與改變的可能。同時，火星接近軒轅十四，也為行動力與企圖心增添值得關注的氛圍。艾菲爾老師表示，當生活進入停滯期，有時候不是缺乏機會，而是太習慣原本的做法，不敢嘗試不同方向。這段時間適合重新檢視工作模式、人際關係與長期計畫，找出需要調整的地方。改變不一定代表推翻一切，也可能只是換個方法、認識不同的人，或勇敢提出新的想法。艾菲爾老師指出，近期有4個生肖特別適合突破慣性，有機會在工作、生活或人際互動中找到新的出口。把握改變契機的同時，也要記得評估風險，讓每一步都走得更穩健。生肖虎近期容易萌生突破現況的念頭，尤其當原本的工作模式已經無法滿足期待時，會更渴望嘗試新的任務或挑戰。過去可能因為顧慮太多而遲遲沒有採取行動，但這段時間適合重新整理自己的能力與資源，主動爭取能展現實力的機會。若有轉職、跨部門合作或發展副業的想法，可以先蒐集資訊、了解實際條件，再決定下一步。人際方面，別害怕接觸不同背景的人，新的交流可能帶來意想不到的啟發；感情上也適合坦白說出自己的期待。你的突破關鍵在於主動，而不是等待環境替你改變。生肖蛇平時觀察力敏銳，做決定前習慣反覆思考，因此有時即使已經看見問題，也可能因為擔心風險而暫時停在原地。近期適合換個角度看待原本的困境，尤其工作流程、合作方式或生活安排，都可能有重新調整的空間。若收到新的邀約，或接觸到不同領域的資訊，先不要急著拒絕，可以花時間了解內容，或許會發現過去沒有注意到的可能性。財務方面適合重新檢視資源配置，不宜因一時衝動做出重大決定；感情上則要避免用過去的經驗預設對方的想法。當你願意放下部分成見，就有機會看見新的出口。生肖猴近期的改變契機，容易來自人際溝通與新鮮資訊。你可能透過朋友、同事或社群接觸到不同的工作方式，也可能有人提出合作邀請，讓你重新思考原本的發展方向。工作上適合分享創意、參與跨領域討論，或將過去累積的經驗轉化成新的服務與作品。不過，面對新機會時仍要確認合作內容與分工，避免因一時興奮而承諾過多。感情方面，單身者可以多參加活動，接觸不同生活圈；有伴者則適合一起嘗試新活動，為關係增加共同回憶。你的優勢在於靈活與適應力，只要把點子付諸行動，就有機會打破原本的停滯。生肖豬近期可能開始察覺，某些生活習慣或人際模式已經不太適合現在的自己。過去或許為了維持穩定而選擇忍耐，但現在更需要思考，哪些事情值得繼續投入，哪些消耗應該適度停止。工作方面，適合重新安排時間與任務順序，若有新的學習或發展機會，可以先從小規模嘗試開始。家庭與感情方面，也要練習說出自己的需求，不必總是配合別人；財務上則適合檢查固定支出，為未來保留更多彈性。這次改變不需要轟轟烈烈，從一個習慣、一段關係或一項計畫開始調整，就能逐漸找回生活的主導權。