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台北市議員秦慧珠近期因言行爭議，引爆黨內怒火，黃復興黨部也表態不支持參選。不過台北市長蔣萬安昨和她握手，上演世紀大和解，但秦慧珠則不太願意接受媒體採訪。她今（25）日表示，聽到媒體問蔣萬安是不是下了封口令嚇了一跳，因為很不禮貌，是她自己這半個月對自己下了封口令。秦慧珠說，她覺得有時候上節目講話容易被曲解，造成她的支持者的反彈跟不高興，對她不是一件很好的事情，所以就告訴自己，不再多講話了。秦慧珠說，媒體不死心，每天都打電話要來採訪，張三、李四說什麼，她都說不要回應，但媒體不死心跑來活動現場堵麥，可是她還是跟媒體說沒辦法，不想再回應這些，讓媒體白跑一趟很抱歉，所以是她自己選擇不多言。秦慧珠說，昨天十幾台媒體圍在那邊，她就趕快鑽到黨部三樓，下來時碰到議長戴錫欽問說剛剛有接受媒體採訪嗎？她說沒有，並不是任何人對她下封口令，是她自己覺得少講話為妙。