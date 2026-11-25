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▲原PO認為沈伯洋（左圖）和金泰亨的眉宇之間、嘴巴形狀有些神似。（圖／沈伯洋臉書、金泰亨IG@thv）

距離九合一大選還有3天，台北市長選情備受選民關注，相關話題都會在網路引起熱議，一名網友近日發文表示，自己看完BTS的演唱會後，發現沈伯洋和金泰亨（V）的眉宇及嘴巴兩個部位有些神似，呼籲大家28日一定要選對的人，「投錯以後怕就沒有防彈可以看了」，貼文引來破千人留言，大呼：「泰亨被黑得最慘的一天...」、「謝謝敗票！」一名網友昨（24）日在Threads發文表示：「看完演唱會覺得伯洋跟V眉宇之間還有嘴巴氣質都蠻相近的！11/28大家記得選對對的人，投錯以後怕就沒有防彈可以看了！」隨文附上金泰亨和沈伯洋的臉部特寫對比照片佐證。該篇貼文一發布，網友幾乎一面倒持相反意見，「我以為是反串，看了簡介跟過往發文才發現她是認真的」、「請妳不要羞辱bts，好嗎」、「實在是不懂，為什麼老愛拿明星跟藝人來比喻，看了很不舒服」、「1128後就不用再看到這個了」、「沒有人反對妳支持誰，但請不要一直蹭好嗎？超煩」、「原本對沈伯洋沒意見，但是金泰亨也被黑太慘了」、「妳這一po只會讓沈票更少，阿米這口氣吞不下！」不過面對排山倒海的網友回嗆，原PO也感到相當不滿，再度發文回擊，「台灣的社會什麼時候變得那麼撕裂，單純在網路上分享喜歡的偶像長的跟氣質像自己的市長，就要被藍白網軍甚至簡體字的中共網軍謾罵、獵巫、公審，我是不會屈服的，這樣更讓我堅定必須投給噗馬，讓他改變、團結守護台灣！」