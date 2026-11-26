中央氣象署表示，今（26）日受華南雲雨區水氣移入影響，全台降雨機率提高，西半部、花東有局部短暫雨，明（27）日雨勢逐漸趨緩。周六投票日（11月28日）東北季風再增強，北部、宜花低溫下探17至18度，空曠地區恐再低1至2度，配合輻射冷卻，周日清晨局部低溫有機會探15度，民眾外出投票須留意保暖。
今天天氣：華南雲雨區東移 全台降雨機率提高
11月26日今天的天氣，氣象署提及，華南雲雨區東移影響，各地皆有降雨機會，尤其在西半部、花東降雨範圍較廣，宜蘭則較為零星；東北季風減弱，高溫略回升，中部以北及宜蘭花蓮22至24度，南部及台東約25至27度，清晨在北部及宜花低溫約17、18度，中南部及台東19、20度，感受稍涼。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天天氣：東北季風減弱 降雨明顯趨緩
11月27日明天的天氣，氣象署說明，氣溫持續回升；水氣仍稍多，主要在基隆北海岸、北部及東北部山區有局部短暫雨，北部、東半部、恆春半島及中南部山區偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：選舉日東北季風增強 北北基乾冷、宜花東有雨
氣象署提到，周六選舉日有東北季風增強，不過屬於乾冷、雲量較少，北部、宜花白天高溫維持在24度左右，中南部27至29度。周六晚上至周日清晨，輻射冷卻影響，北部、宜花低溫只剩17至18度，局部空曠地區再低1至2度，中南部則是20至21度；白天北部、宜花高溫21至24度，南部26至27度。
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11月26日今天的天氣，氣象署提及，華南雲雨區東移影響，各地皆有降雨機會，尤其在西半部、花東降雨範圍較廣，宜蘭則較為零星；東北季風減弱，高溫略回升，中部以北及宜蘭花蓮22至24度，南部及台東約25至27度，清晨在北部及宜花低溫約17、18度，中南部及台東19、20度，感受稍涼。
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天天氣：東北季風減弱 降雨明顯趨緩
11月27日明天的天氣，氣象署說明，氣溫持續回升；水氣仍稍多，主要在基隆北海岸、北部及東北部山區有局部短暫雨，北部、東半部、恆春半島及中南部山區偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署提到，周六選舉日有東北季風增強，不過屬於乾冷、雲量較少，北部、宜花白天高溫維持在24度左右，中南部27至29度。周六晚上至周日清晨，輻射冷卻影響，北部、宜花低溫只剩17至18度，局部空曠地區再低1至2度，中南部則是20至21度；白天北部、宜花高溫21至24度，南部26至27度。