我是廣告 請繼續往下閱讀

「超級美元」（Superdollar）強勢回歸！經歷去年市場對美元霸權衰落的恐慌後，美元匯率近期強勁反彈，重返去年川普政府宣布關稅「解放日」前的水準。儘管近期人工智慧（AI）概念股陷入劇烈動盪，美元依然展現強勁韌性，本週美元指數更一舉攀上20個月以來新高，雖然今（25）日稍有回落，仍突顯出美國經濟的相對強勢。根據《Axios》報導，衡量美元對一籃子主要貨幣匯率的美元指數，本週衝上20個月高點。回顧這波漲勢背後的推力，過去一年AI熱潮主要透過兩大管道推升美元：首先，強勁的科技前景吸引大量外資湧入美股，帶動兌換美元的剛性需求；其次，AI帶動的經濟成長與通膨壓力，大幅推升市場對聯準會（Fed）維持高利率甚至進一步升息的預期，而高利率環境正促使全球資金更願意停泊在美元資產中。值得玩味的是，即便近期AI交易熱潮出現明顯動搖、科技股走弱，美元走勢卻未見疲態。市場分析指出，投資人目前仍押注聯準會將有額外的升息空間；同時，在股市震盪加劇之際，避險資金紛紛撤出風險資產、轉而尋求安全港，而美元再次成為全球投資人的首選避險工具。然而，強勢美元對美國而言並非百利而無一害。匯率走高不僅使美國出口商品在國際市場變得更加昂貴、削弱競爭力，更直接與白宮極力推動的「重振美國製造業」政策目標背道而馳。美國總統川普去年便曾直言，「弱勢美元才能讓你賺進大把鈔票」。展望未來，華爾街對「超級美元」能走多遠出現分歧。德意志銀行分析師在一份題目為《2027年展望——超級美元？》的最新報告中直言，「AI美元」依然活力十足；該行一改先前預測2026年美元走弱的看法，認為美元強勢的趨勢將一路延續至明年上半年。不過，麥格理集團（Macquarie Group）全球外匯與利率分析師威茲曼（Thierry Wizman）則提出不同見解，認為強勢美元恐怕難以長久。他警告，一旦AI投資熱潮持續降溫，最終將拖累整體美國經濟放緩，屆時聯準會勢必得放棄目前的鷹派立場，美元也將隨之回落。威茲曼斷言，「這種情況不會一直持續下去」。