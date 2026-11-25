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二十四節氣依太陽位置劃分！立冬代表冬季開始

▲台灣位處副熱帶地區，氣候環境與黃河流域不同，因此節氣名稱所描述的自然現象，不一定完全符合台灣當下的天氣感受。（圖／記者陳明安攝）

氣候統計以氣溫變化區分！11月仍屬秋季

▲若依照二十四節氣，11月立冬後已進入冬季；但按照氣候統計，11月仍屬於秋季，兩種說法只是採用不同的季節定義。（示意圖╱取自武陵農場臉書）

立冬後仍可能忽冷忽暖！冬季展望11/26公布

11月到底是秋天還是冬天？隨著冷空氣一波波南下，近期天氣逐漸轉涼，不少民眾開始好奇，現在究竟算是「入秋」還是「入冬」？中央氣象署指出，11月上旬已經迎來二十四節氣中的「立冬」，可以說是冬天，但若依照氣候統計的季節劃分，11月仍屬於秋季。兩種說法其實都沒有錯，主要差別在於季節劃分的依據不同。氣象署說明，二十四節氣是依據太陽在天空中的運行位置制定，將太陽視運動一圈的360度分成24等分，每移動15度便是一個節氣，平均約每15天迎來一個節氣。節氣名稱則源自古代先民對自然環境的觀察，以黃河流域一帶的氣候變化命名，反映當時的自然現象與農作生活，並以「」分別代表四季的開始。不過，台灣位處副熱帶地區，氣候環境與黃河流域不同，因此節氣名稱所描述的自然現象，不一定完全符合台灣當下的天氣感受。即使已經進入立冬，仍可能出現氣溫偏暖的日子。至於氣候統計常用的四季劃分方式，則是依據一年當中氣溫變化的特徵區分季節。以北半球常見的氣象季節劃分來說：因此，若依照二十四節氣，11月立冬後已進入冬季；但按照氣候統計，11月仍屬於秋季，兩種說法只是採用不同的季節定義。氣象署也提醒，台灣在立冬後仍處於涼暖交替的時期，隨著冷空氣一波波南下，整體平均氣溫會逐漸下降，但天氣不會因此立即轉冷，仍會受到冷空氣來去及強弱影響，出現忽冷忽暖、氣溫起伏的情況。民眾應多留意氣溫變化，適時增減衣物。至於今年冬天究竟會是暖冬還是冷冬，氣象署預計於明（26）日上午舉辦「冬季展望記者會」，屆時將說明最新冬季氣候展望。