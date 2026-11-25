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▲第4屆世界12強賽資格賽明日開打，由地主中國隊交手捷克、英國以及尼加拉瓜。（圖／WBSC提供）

2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）將在明（26）日於中國中山市點燃戰火，WBSC官網今（25）日採訪地主中國隊總教練陳彪，針對球隊目前狀態、戰力，以及參賽核心理念進行分享。陳彪表示，這支中國隊與過去最大的不同就是具備「國際賽經驗」，從攻守兩端來看，無疑是國內最強的球隊，最鮮明的特質就是大膽且充滿企圖心。談到即將到來的資格賽，陳彪喊話，除了要搶下會內賽門票，更要在場上大膽展現球風，去擊敗最強的對手。現年40歲的陳彪於2016年高掛球鞋後，2017年開始展開教練生涯，過去10年間迅速累積豐富資歷與亮眼戰績。在2025年率領江蘇隊達成包含全運會在內的全國五冠王後，陳彪獲任為中國國家隊總教練，並率隊在年中的名古屋亞運拿下第4名。如今，他再度接下更艱鉅的任務，帶領中國隊首度闖進世界12強會內賽。陳彪表示，「我們在組建這支球隊時做了全方位的考量。包括各項國內外賽事後的評估、中國城市棒球聯賽（CPB）的數據、守備表現的穩定度、比賽經驗、健康狀況，以及亞運會的成績，都是我們篩選40人大名單時的重要依據。」陳彪指出，「我們針對資格賽各對手的優勢，對球員進行了專屬的針對性訓練。這支代表中國出戰資格賽的陣容，就是我們最終交出的成果。」談到球隊特色，陳彪說，「這支球隊最鮮明的特質，就是我們大膽且充滿企圖心。」他也對球隊的守備非常自豪，「守備是我們最主要的優勢，也是這支球隊的第一道防線。」陳彪坦言，中國隊的投手群目前仍不及其他國際棒球強權，「不過，我能清楚看到彼此之間的差距正在縮小。」陳彪指出，這支中國隊與歷屆最大的不同在於「國際賽經驗」，「這支球隊的每一位球員都具備豐富的國際賽實戰歷練。無論從進攻還是守備端來看，這毫無疑問是目前國內最強的一支隊伍，也是以最佳狀態迎接資格賽的陣容。」對於資格賽，陳彪直言，「毫無疑問，我們非常渴望搶下晉級門票。不過在全力爭取晉級的同時，我們並不滿足於僅僅拿到會內賽資格，而是要在場上展現大膽作風，敢於挑戰並投入高強度硬仗，去擊敗最強的對手。」陳彪喊話，「唯有正面迎戰最難纏的勁敵並奮力爭勝，這支球隊才能透過實戰累積真正寶貴的經驗並獲得成長。」身為地主國，陳彪說，「我們的主場優勢在於對場地環境的熟悉，以及對當地氣候的適應能力。」不過他也指出，同組的三個對手世界排名皆高於中國隊，「但想要與世界最強的隊伍抗衡，首先就必須挺過他們帶來的考驗。」陳彪堅定地表示，「這是中國隊第一次參與世界12強賽事，我們需要學會卸下包袱、毫無壓力地去拚戰。除了全力備戰與傾盡所有之外，我們也應該享受比賽過程，真正去體會並珍惜這項大賽帶來的收穫。無論最終結果如何，這都是中國棒球發展歷程中至關重要且必經的一步。」中國隊明日起將依序交手捷克隊、英國隊以及尼加拉瓜隊，賽事取分組前兩名晉級明年11月的會內賽。投手12人：吳安俊、王唯一、黎凝佶、鄭超群、孫易聰、華旦才讓、趙倫、王翔、李建業、孫廣軒、趙偉、索旭迪捕手3人： 經輝、欒臣臣、周奕內野手8人：王立子、王磊、吳啟銳、陳嘉績、陳晨、曹杰、陳佳豪、伏文龍外野手3人： 李孝煬、朱旭東、林柯禹