我是廣告 請繼續往下閱讀

曹汝貞奪青龍女配哭了 連競爭對手都抱

具教煥得獎開心到跳起來 竟稱獎盃是場「誤會」

第47屆青龍電影獎今（25）日晚間開獎，最佳男女配角獎正式揭曉，曹汝貞憑藉李滄東執導的《假如愛有如果》奪下女配角獎，聽到自己名字的瞬間就在台下哭了，接連擁抱薛景求、趙寅成，甚至連競爭對手朴智賢也抱了；具教煥則以《屍速禁區》拿下男配角獎，開心到直接從座位上跳起來，上台後更是「哇、哇、哇」說個不停，還突然祝大家聖誕快樂、新年快樂，更表示要拆解獎盃分給具組同仁，兩人截然不同的得獎反應成為典禮亮點。曹汝貞擊敗《屍速禁區》金新綠、《狂唱下半場》朴智賢、《世界的主人》張慧珍及《王命之徒》田美都，上台後仍止不住眼淚，邊擦淚邊說：「早知道就稍微準備一下了，怎麼辦？」她特別感謝導演李滄東，以及共同演出的全道嬿、薛景求、趙寅成，坦言正是因為3人在拍攝現場如此純粹、完整的活在角色之中，才讓她所飾演的「藝智」得以誕生，「在和大家一起合作的過程中，我變得更熱愛演戲了」。曹汝貞最後更巧妙呼應電影片名，感性表示：「我會把這個獎當作是告訴我，演戲不只是我一個人的單戀，對我來說也是一份可能的愛。」她也承諾未來會繼續努力，懷抱純粹的心探索演戲。另一邊，具教煥擊敗吳正世、音文碩、李敏鎬及趙寅成，成功抱回最佳男配角獎，他一上台就張大嘴巴、連聲驚呼：「哇……哇……哇，我真的完全沒想到！」還不忘請攝影機拍攝正在台下模仿殭屍的導演延尚昊，直言想把獎盃拆開，與《屍速禁區》所有演員及工作人員平分，語無倫次之際甚至提前祝大家新年快樂、聖誕快樂。最後，他也以獨特的方式表達對演戲的熱愛：「我一直都是這麼想的，我會把這個獎當作一種「誤會」，誤以為自己今後還能繼續演戲，並繼續更努力地為大家展現好演技的。謝謝大家！延尚昊先生！謝謝你！嗯？真的謝謝你！」