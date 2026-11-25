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▲沈伯洋晚間赴承德福德宮參拜，民眾擠爆。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.25）

▲沈伯洋晚間赴承德福德宮參拜，民眾將沈團團包圍。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.25）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（25）晚，協同黨籍士林、北投區5名議員候選人，到前港公園一帶華齡街掃街，接著到承德福德宮參拜。民進黨立委王世堅在致詞時期許，沈伯洋能創下民選市長最高票數，甚至在未來四年後接棒進軍總統府；沈伯洋事後則強調，謝謝世堅委員的厚愛，他之前已經承諾，若當選會當8年市長。沈伯洋晚間7時15分抵達士林前港公園，受到民眾熱烈歡迎，接著協同黨籍士林、北投區5名議員候選人從前港公園一帶華齡街掃街，接著到承德福德宮參拜，短短數百公尺的距離，沈卻走了超過40分鐘。王世堅、立委吳沛憶則在承德福德宮等待沈伯洋，王世堅在致詞時表示，三天後的這一票，代表著台北改變的希望，也決定台北未來四年的方向，未料，現場「小水滴」聽聞後高喊「8年、8年」；王聽聞後笑稱，4年後，沈伯洋會進軍總統府，「賴總統8年到任，再來就是『沈總統』」，好不好？」台下則高喊「好」。王世堅續指，期盼台北市能成為一個讓年輕人有機會、家庭有希望、商業有活力，且兼具便利交通與舒適衛生環境的都市，因此當一個市長，不能說「我們有青年局、有都發局，所以青年與都市發展都沒問題、房屋都不用改建？」王世堅批評蔣市府執政4年都是問題，台北不是需要逃避問題的市長，而是一個知道問題、且有能力解決問題的好市長，這個人選正是沈伯洋。王世堅呼籲，大家要團結起來，11月28日，不但要讓沈伯洋進軍台北市政府，坐上市長的位置，且要讓沈伯洋高票、成為有史以來最高票的民選台北市長；接著，他逐一推薦林延鳳、林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲及陳慈慧五位優秀議員，懇請選民用選票鼓勵他們，要比上一屆更高票數，「王世堅拜託大家，同時我也祝福各位小水滴，從今天開始，我們每一天都能夠從從容容、游刃有餘」。