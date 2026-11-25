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包括哪些國家？

新關稅何時生效？

美國已提議對包括中國、歐盟、日本和印度在內的14個夥伴國加徵新關稅，儘管最高法院駁回了他之前徵收的大部分關稅，但川普政府仍持續推進關稅政策。根據《路透社》、《CNBC》報導，一位美國高級官員表示，這些被加徵新關稅的經濟體造成、維持或助長了製造業的結構性產能過剩，從而給美國商業帶來負擔或限制。該官員補充說，14個合作夥伴已被告知這些行動，各國面對的關稅均未超過互惠貿易框架協議中宣布的稅率。新關稅將「因國而異」，而不是一刀切的統一稅率。除了中國以外，新的關稅不會與現有的關稅疊加。中國將面臨20％的關稅，這是在川普總統第一任期內，因強制技術轉移而徵收的25％關稅的基礎上再加徵的。但美國官員表示，新關稅不會超過川普政府與各國談判達成的貿易協定中的關稅稅率，因此如果中國繼續延長與美國的貿易休戰，那麼意味著這些關稅也不會疊加至超過之前談好的上限，但如果中國未延長貿易休戰協議，那麼面對的新關稅可能會飆升至40％以上。美國政府表示，這些關稅針對的是所謂的「產能過剩」，過剩的工業生產，通常由政府補貼支持，導致更便宜的商品湧入全球市場，衝擊美國生產商。中國、孟加拉、柬埔寨、歐盟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國和越南。這波新關稅是源於美國貿易代表署今年3月依據《1974年貿易法》第301條啟動調查，指控部分貿易夥伴透過政府補貼等措施大幅擴張製造業產能，而在產能過剩調查涵蓋的所有16個經濟體中，目前僅墨西哥和挪威未被列入，其他上述14國均在加徵關稅名單。一位美國高級官員表示，可能要到明年一月才能提出相關規定，因為擬議的關稅將經過公開通知和意見徵詢期。這些條款生效前會安排聽證會。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，新加關稅基本沿用之前已與各國達成的協議，新加關稅將在數月後才會生效，多數情況下只會「增加幾個百分點」。格里爾也補充，仍在與墨西哥對話，推進相關程序。