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▲民進黨台中市長候選人何欣純今晚舉辦「台中團結之夜」。（圖／何欣純競總提供，2026.11.25）

搬「傅崐萁警告牌」催票！痛批盧秀燕8年施政讓台中很漏氣

▲民進黨台中市長候選人何欣純今晚舉辦「台中團結之夜」。（圖／何欣純競總提供，2026.11.25）

抱不平「向江啟臣鞠躬6次仍遭拒」 賴轟：黨意比民意重要

總統賴清德今（25）日晚間為民進黨台中市長候選人何欣純的「台中團結之夜」壓軸站台，他一語驚人指出，國民黨候選人江啟臣若當選下屆台中市長，立法院副院長恐由國民黨團總召傅崐萁接任，拜託台中市民繼續發揮智慧支持何欣純，把江啟臣留在立法院。賴清德更重砲批評江啟臣心中只有黨意，即便何欣純為了地方無人機產業發展與國家安全，在國會向他鞠躬6次拜託，江啟臣仍聽從傅崐萁指揮、拒絕台中民意。民進黨台中市長候選人何欣純今晚在北屯區盛大舉辦「台中團結之夜」。壓軸現身站台的賴清德，一上台便感性提及，立法院前副院長蔡其昌曾是全國得票數最高的立委狀元、現任中華職棒聯盟會長受到全國肯定，但4年前競選台中市長時，明明非常拚命卻未能當選。事後他不時向台中友人請教「為什麼結果是這樣？」賴清德透露，當時台中鄉親給了他兩個理由：第一，蔡其昌身為立法院副院長，若讓現任市長連任，台中不僅有市長，立法院還有一席副院長能幫忙爭取建設、創造雙贏，「我聽到這個說法之後覺得，台中人真的有智慧啦！」第二個理由則是，現任市長做了4年雖沒什麼建樹，但決定再給她4年看看，「雖然我的意見並不一樣，但是我尊重台中市民的意見。」話鋒一轉，賴清德隨即向台下支持者高喊「我今天要拜託大家，讓我們台中人的智慧繼續發揮好不好？」現場群眾大聲回應「好！」賴清德接著順勢催票「讓副院長繼續留在立法院，讓何欣純來做市長，大家說好不好？」引來台下群眾邊笑邊喊「好！好！」賴清德進一步警告，現任立法院副院長江啟臣一旦離開立法院，除了台中市在國會少一席副院長，還有一個巨大的副作用—「新的副院長會是花蓮的傅崐萁！」台下群眾聽聞立刻大喊：「不要！不要！」賴清德趁勢喊話「所以我們千萬不能讓現任的副院長離開立法院，繼續發揮我們的智慧，讓他繼續當副院長，然後讓何欣純當市長，這樣好不好？」此外，賴清德也將矛頭指向現任市長盧秀燕，批評她執政這8年表現並不理想，不僅將前市長林佳龍任內規劃好的捷運藍線一上任就改掉路線，拖到現在「連一公分都還沒有完成」；除了社會住宅大幅減量，更接連爆發食安、工安、校安問題，不只垃圾堆積如山，甚至出現非洲豬瘟破口，痛批這些施政缺失讓台中這幾年「很漏氣」。談及何欣純的從政歷程，賴清德大力稱讚她既認真打拚又貼心溫暖。他表示，自何欣純參選以來，過去許多暖心事蹟陸續被外界起底，包括擔任市議員時期遇到颱風大雨，親自開車送沙包給大里淹水民眾；溫暖接住突逢母喪的立委沈伯洋；甚至為了台中無人機產業的未來發展及國家安全，在立法院向擔任會議主席的副院長江啟臣鞠躬6次拜託。賴清德為此替何欣純抱不平，直接點名批評江啟臣「你是台中選出來的立委耶！既然貴為副院長，更應該為台中設想才對！你不能聽傅崐萁指揮對不對？結果還要讓何欣純六度鞠躬，結果江副院長還是沒有答應，為什麼呢？因為他的黨意比我們台中的民意還重要。光這一點我們就知道兩位候選人，我們應該要全力支持為台中設想的何欣純，大家說對不對？」