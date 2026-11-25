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週四全台持續降雨！北部、東部高溫略回升

▲中央氣象署公布天氣提醒。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週五水氣逐漸減少 中南部高溫上看29度

▲中央氣象署公布未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週六東北季風再增強 北部、東半部低溫下探15度

▲中央氣象署公布溫度趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風減弱了！受到華南雲雨區東移影響，今晚至明（26）日全台都有降雨機會，其中西半部及花東地區降雨範圍較廣，宜蘭則以局部零星降雨為主。中央氣象署表示，週四東北季風減弱，各地高溫略為回升，但清晨仍有涼意，北部及宜花低溫約17至18度，中南部及台東約19至20度。週五（27日）起水氣逐漸減少，天氣轉為晴到多雲，不過週六（28日）東北季風再度增強，北部及東半部氣溫下降，週末中部以北及東半部低溫約15至17度。明（26）日華南雲雨區東移，各地都有降雨機會，西半部及花東地區降雨範圍較廣，宜蘭則以零星降雨為主。東北季風減弱後，各地高溫略為回升，中部以北及宜蘭、花蓮約22至24度，南部及台東約25至27度；清晨北部及宜蘭、花蓮低溫約17至18度，中南部及台東約19至20度，早出晚歸仍要注意保暖。離島方面，澎湖陰時多雲，並有短暫雨，氣溫20至23度；金門多雲有短暫雨，15至20度；馬祖陰時多雲有短暫雨，13至18度。另外，東北風偏強，桃園、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖局部地區，可能出現平均風6級以上或陣風8級以上強風，海邊活動應多加留意。空氣品質方面，環境部預報指出，26日環境風場為東北東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物較容易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門為「普通」等級。週五（27日）氣溫持續回升，水氣仍稍多，基隆北海岸、北部及東北部山區有局部短暫雨，北部、東半部、恆春半島及中南部山區偶有零星降雨，其他地區則為多雲到晴。高溫方面，北部及宜蘭、花蓮約25至26度，中南部及台東約27至29度；低溫方面，台灣各地約18至21度。離島部分，澎湖高溫25度、低溫22度；金門高溫23度、低溫17度；馬祖高溫20度、低溫16度。週六（28日）東北季風增強，帶來較乾冷的空氣，各地早晚天氣稍涼，整體大多為多雲到晴，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨，清晨基隆北海岸及大台北山區也可能出現零星降雨。週日（29日）東北季風持續影響，各地早晚偏涼；週一（30日）起東北季風逐漸減弱，清晨仍偏涼。預計11月29日至12月2日，各地大致為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨。溫度方面，週六、週日北部及東半部高溫約21至23度，中南部約26至29度；低溫方面，中部以北及東半部約15至17度，南部約18至20度。離島部分，週末澎湖高溫約23至24度、低溫21至22度；金門高溫21至24度、低溫16至18度；馬祖高溫17至20度、低溫15至17度。