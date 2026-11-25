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▲李政宰感性承諾，會繼承安聖基的精神，成為最早抵達拍攝現場、照顧身邊的人，並堅守崗位到最後一刻的演員。（圖／CHZZK）

李政宰追悼安聖基忍不住哽咽 承諾守護拍攝現場

安聖基次子代父發表感言 重現爸爸生前幽默

▲安聖基次子安菲利普（如圖）代替父親領取青龍電影獎終身成就獎，並以爸爸生前的口吻發表感言，一句「各位，好久不見了」格外催淚。（圖／翻攝自KBS）

▲青龍電影獎台下影壇大咖全數起立鼓掌，向奉獻近70年歲月給韓國電影的安聖基致上最高敬意。（圖／CHZZK）

韓國「國民演員」安聖基去年（2025）年因為噎到住院，病情後續不樂觀並於今年1月5日辭世，但他仍獲頒第47屆青龍電影獎終身成就獎，次子安菲利普今（25）日晚間代替父親登台領獎，特地以爸爸的口吻發表感言，向相伴近70年的電影圈及觀眾道謝，甚至還原父親生前的幽默，笑稱自己還沒到領終身成就獎的年紀。而擔任頒獎人的李政宰在追悼安聖基時也忍不住哽咽，承諾會像前輩一樣守護拍攝現場，台下趙寅成、全道嬿、薛景求等影壇大咖全數起立鼓掌，向這位奉獻一生給韓國電影的前輩致敬。李政宰今晚肩負頒發終身成就獎的重任，談起已故前輩安聖基時，難掩悲傷情緒，忍不住哽咽表示：「我會像前輩一樣，守護您曾經守護的拍攝現場。我會成為一個最早抵達現場、照顧身邊的人，並且堅守崗位直到最後一刻的演員。」隨後，安聖基的次子安菲利普上台代領獎盃，他透露，得知父親獲獎後，便開始思考如果爸爸今天還在，會站在這個舞台上說些什麼，於是回想父親生前經常掛在嘴邊的話，代替他向大家傳達心意。「各位，好久不見了。」安菲利普以父親的口吻向台下打招呼，甚至不忘重現爸爸生前的幽默，笑稱如果還在世就拿到終身成就獎，大概會說：「我還沒到拿終身成就獎的年紀呢！」明年原本是安聖基電影出道滿70週年的日子，安菲利普代父感性表示：「對我而言，電影就是人生。每當遇到好作品、詮釋新角色時，我都感到非常心動，而最重要的是，身在拍攝現場的時候是我最幸福的時刻。」安菲利普也藉由這個機會，代替父親感謝一路合作的導演、演員、幕後工作人員，以及數十年來支持他的觀眾，傳達安聖基生前對電影的信念，「唯有當各位觀眾觀賞電影、產生共鳴，並在各自心中留下記憶時，一部電影才算真正完成。」最後，他以父親的身分向韓國電影人送上祝福：「祝你們永遠健康，並創作出更多好作品，我也會一直為你們加油。感謝各位在漫長歲月裡與演員安聖基同行，謝謝大家。」聽到父親獲得第47屆青龍電影獎功勞獎的消息，我真的非常開心。身為兒子的我仔細想了想，如果父親今天能在現場親自領獎，他會說些什麼呢？我回想起父親平時會說的話，由我代替他向大家轉達。各位，好久不見了。今天能獲得這麼有意義的獎項，我感到非常榮幸且開心。如果生前我獲得功勞獎的話，大概會笑著說「我還沒到拿功勞獎的年紀呢」。明年就是我電影出道滿70週年了，衷心感謝漫長歲月裡一直信任我、記住我，並始終如一愛護我的各位。對我而言，電影就是人生。每當遇到好作品、詮釋新角色時，我都感到非常心動，而最重要的是，身在拍攝現場的時候是我最幸福的時刻。回首過去，我一直都是和優秀的人們一起拍電影。感謝與我合作好作品的導演們、前輩們、後輩演員們，以及在各自崗位上辛勤付出的所有工作人員。我認為一部電影並不是靠某一個人的力量就能完成的，必須匯聚好的劇本、導演的執導、演員的演技，以及每一位工作人員的用心與努力，才能拍出一部電影。而且，唯有當各位觀眾觀賞電影、產生共鳴，並在各自心中留下記憶時，一部電影才算真正完成。演員也是如此。正因為有各位觀眾的喜愛與支持，才能作為演員活下去，並不斷成長。我要向這段時間以來愛護並支持演員安聖基的所有觀眾與影迷們，致上特別的謝意。我一直希望能透過好電影帶給大家快樂與感動，懷抱著這份心意走上了演員之路，能走在這條路上，我感到非常幸福。今天能獲得這個獎項，我深感榮幸。期盼未來韓國電影能更加發展，並受到更多人的喜愛。各位韓國電影人，祝你們永遠健康，並創作出更多好作品，我也會一直為你們加油。感謝各位在漫長歲月裡與演員安聖基同行，謝謝大家。