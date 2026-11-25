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一年一度的青龍電影獎今（25）日晚間在首爾舉辦，壓軸大獎之一「最佳女主角獎」由上屆影后孫藝真，牽手「請吃飯姐弟CP」丁海寅頒獎，而獎項被韓國資深影后全道嬿《假如愛有如果》給拿下，片中她在海邊全裸跟趙寅成一起游泳，超大尺度演出讓觀眾印象深刻。謝謝大家！首先，也要感謝這次和我一同入圍、展現出非常耀眼演技的後輩及前輩們，謝謝你們。今天這個獎由我代替大家領取了。當年拍攝《密陽》時，我們度過了一段非常激烈、全心投入的時光，因此當時我曾想過，如果有一天能再次與導演合作，一定要抱著愉快的心情去拍攝，沒想到相隔10年後，真的再次與導演合作。這次我不再只是想著「一定要演好」、「一定要努力」，而是告訴自己：「享受每一個當下，就連呼吸的瞬間也要好好享受。」因此，我帶著非常愉快的心情完成了這部作品。也要感謝一路陪伴我度過這段時光的薛景求、趙寅成、趙汝貞，和大家一起工作真的非常幸福，心中充滿感謝，此外，雖然今天沒有到場，也要感謝其他參與演出的優秀演員們，還有始終以真誠態度堅守拍攝現場的所有工作人員。因為有你們，我才能站在這裡。也非常感謝選擇《假如愛有如果》、並給予我們毫不吝嗇支持的Netflix Korea，想感謝的人真的很多，還有我的家人，以及一直陪伴在我身邊的朋友，還有SOOP經紀公司的所有同事。高我星／《孔雀舞曲》文佳煐／《之後的我們》申敏兒／《瞳孔》李姃垠／《慶州殺遊紀》