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民進黨台北市長候選人沈伯洋競選團隊將在27日於國父紀念館側、面向仁愛路側舉辦選前之夜，由於今（25）日便開始搭設舞台、實施部分交管，引爆民怨。對此，沈伯洋晚間透過社群媒體再度致歉，「我要向受影響的市民與周邊住戶誠摯道歉」，允諾團隊一定盡全力協調，活動前縮小管制區域，活動後盡快恢復道路通行。⠀「非常抱歉，今天因仁愛路開始搭設舞台，造成大家通勤不便，我要向受影響的市民與周邊住戶誠摯道歉！」沈伯洋說， 仁愛路在管制期間仍保留南側慢車道2線道（光復南路向逸仙路） 供周邊居民車輛通行，但因通勤時段車流較大，以及公車站點取消而造成交通影響，真的很抱歉。沈伯洋說，團隊已立即協調增派人力，協助現場交通引導，希望降低造成的不便，這次因活動進行施工與交通管制，事前皆與市府及警察相關單位開會協調，依據各方評估不得已進行部分路段管制，「 我們一定盡全力協調，活動前縮小管制區域，活動後盡快恢復道路通行」。 ⠀沈伯洋提到，團隊今晚也正和信義分局緊急磋商，期待與交通組同仁擬出可局部改善方案，盡可能讓影響降到最低，減少對大家日常通行的影響，「再次對受影響的大家說聲抱歉，萬分抱歉」。