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薛景求擊敗4大勁敵 從玄彬手中接過影帝獎盃

時隔23年再合作李滄東 薛景求感謝導演讓他繼續做夢

「我真的完全沒想到會得獎就來了！」南韓實力派演員薛景求今（25）日憑藉電影《假如愛有如果》拿下第47屆青龍電影獎最佳男主角，聽到自己名字時一臉不敢置信，身旁的全道嬿、趙寅成相繼起身擁抱祝賀，他隨後從上一屆影帝玄彬手中接過獎盃，除了感謝時隔23年再度合作的導演李滄東，也不忘向老婆宋玧妸公開示愛，稱對方是自己「永遠的戰友」。本屆青龍獎影帝之爭相當激烈，薛景求擊敗《之後的我們》具教煥、《暗殺者們》朴海日、《王命之徒》柳海真及《希望：末日血戰》趙寅成，成功拿下最佳男主角獎。他上台後坦言完全沒有準備得獎感言，特別感謝共同演出的全道嬿、趙寅成及曹汝貞，還忍不住吐露拍攝心聲：「因為跟李滄東導演合作並不是件容易的事，多虧了你們，我才能在痛苦中愉快的完成拍攝。」薛景求與李滄東過去曾合作《薄荷糖》、《綠洲》，這次相隔23年再度攜手拍攝《假如愛有如果》，對他而言別具意義。他形容李滄東不只是一名導演，更是如同大哥般的人生導師，感性表示：「我的年紀也不小了，感謝您讓我能繼續懷抱夢想。」最後也向一路陪伴自己的妻子喊話：「還有，感謝我永遠的同志宋玧妸小姐，謝謝大家！」啊……呃，我真的完全沒想到會得獎就來了……嗯，謝謝大家。我們全道嬿、趙寅成、曹汝貞，如果沒有你們大家，我大概會覺得非常辛苦吧，因為跟李滄東導演合作並不是件容易的事……多虧了你們，我才能愉快的、在痛苦中愉快的完成拍攝。嗯……還有非常感謝我們的金智勇攝影指導以及所有工作人員，還有在身為導演之前，對我來說就像大哥、也像人生導師一樣的李滄東導演，隔了23年再次與您合作，我真的非常感激，謝謝您。我的年紀也不小了……嗯……感謝您讓我能繼續懷抱夢想。啊，還有，感謝我永遠的戰友宋玧妸小姐。謝謝大家！