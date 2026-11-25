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第47屆青龍電影獎今（25）日在首爾KBS Hall舉行，大獎之一的「最佳女主角獎」由上屆影后孫藝真負責頒發，可惜的是，她並沒有牽著老公玄彬的手現身，而是合體《經常請吃飯的漂亮姐姐》男星丁海寅出現，「當年拍戲的時候還是可愛的弟弟，現在已經是帥氣的男人了。」過往青龍獎都會邀請上一屆的影帝影后一起同台頒獎，因此大家都非常期待孫藝真、玄彬會世紀同台，沒想到孫藝真一現身牽的居然不是老公，而是過去合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》的男星丁海寅。孫藝真和丁海寅一到頒獎台之後，兩人看起來有些尷尬，丁海寅打破沉默，「能這樣跟前輩一起站在一起，真的很久不見了，姐姐，好久不見。」而孫藝真揮揮手說：「俊熙（丁海寅角色名）好久不見。」兩人笑了笑之後才開始頒獎。