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▲捷克隊資深捕手瑟文卡（Martin Cervenka），被WBSC官網點評是4大焦點球星之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲尼加拉瓜投手赫伯特（Duque Hebbert），曾在2023年經典賽對多明尼加單局飆出3次三振。（圖／美聯社／達志影像）

2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）將於明（26）日點燃戰火，世界排名第19的地主中國隊，迎戰世界排名第14的尼加拉瓜隊、第16的捷克隊以及第17的英國隊，4支參賽隊伍都將力拚隊史首度闖進世界12強會內賽。WBSC官網特別介紹各隊重點球星，分別是捷克隊經驗老到的捕手瑟文卡（Martin Cervenka）與中國隊欒臣臣，以及英國隊投手隆恩（Ryan Long）與尼加拉瓜赫伯特（Duque Hebbert），預計將在各自球隊扮演舉足輕重的角色。在捷克隊陣容中，幾乎沒有人擁有比瑟文卡更豐富的職業棒球資歷。瑟文卡於2009年仍在就讀高中時便與克里夫蘭印地安人隊（現守護者隊）簽約，隨後在2011年正式展開小聯盟生涯。現年34歲的瑟文卡截至2021年賽季為止，累計在小聯盟出賽617場，並有462場擔任先發捕手，2018年的2A賽季曾單季轟出15發全壘打。瑟文卡同時也是捷克國家隊的中流砥柱，曾代表國家出戰2023年與2026年世界棒球經典賽（WBC）。2025年歐錦賽，他繳出高達5成45的驚人打擊率，率領捷克隊奪下銅牌，寫下隊史首面洲際大賽獎牌紀錄。瑟文卡在本壘板後方的豐富指揮經驗與關鍵時刻的長打火力，使他成為捷克隊力拚隊史首張12強門票的核心靈魂人物。身為一名也能兼守內野的左打捕手，欒臣臣為地主中國隊提供了靈活的守備調度空間，以及日益具威脅性的打擊火力。現年30歲的欒臣臣，出身於2009年成立的首座無錫MLB棒球發展中心，目前效力於江蘇隊。他自2018年起便多次入選中國隊，並曾透過海外培訓計畫，前往美國獨立聯盟美國協會（American Association）發展，累積旅外實戰經驗。欒臣臣的國際賽履歷涵蓋2023年經典賽、2025年經典賽資格賽以及2026年名古屋亞運會。欒臣臣在今年亞運表現格外亮眼，單屆轟出3發全壘打，其中包括在超級循環賽砲轟中華隊左投王彥程的陽春砲；隨後在銅牌戰面對中華隊時，全場唯一的打點也由他打回。兼具守備多樣性與長打輸出能力，欒臣臣將成為中國隊在主場爭取晉級的重要武器。身高約198公分、體重約109公斤的隆恩，曾代表英國隊出戰2023年與2026年WBC經典賽。他於2021年在巴爾的摩金鶯隊體系開啟職棒生涯，並於2024年升上3A；2026年賽季他在2A出賽23場、3A出賽18場。隆恩的職棒之路並非一帆風順，由於新冠疫情嚴重打亂了他大學賽季，隆恩一度萌生放棄棒球的念頭，直到在夏季聯盟投出身價重燃希望，最終獲得金鶯隊選秀青睞。隆恩在球場外的經歷同樣精彩，不僅曾準備法學院入學考試（LSAT），還曾在勞資協議談判期間，與大聯盟球員工會（MLBPA）並肩為小聯盟球員發聲。憑藉小聯盟最高層級與國際大賽的雙重歷練，隆恩將是英國隊衝擊資格賽的關鍵戰力。赫伯特在尼加拉瓜隊史首度參加WBC經典賽時，僅用1局令人難忘的投球便一戰成名、震撼世界棒壇。2023年面對強敵多明尼加一役，赫伯特在9局登板後援，雖然被馬查多（Manny Machado）敲出一支二壘安打，但隨即接連三振索托（Juan Soto）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與迪佛斯（Rafael Devers）三位大聯盟頂尖強打，力保不失分。這段驚豔表現當場吸引底特律老虎隊球探的目光，當時年僅21歲的赫伯特在賽後隨即獲得老虎隊簽約網羅。此後赫伯特在小聯盟累計出賽91場，並於2026年賽季首度升上2A，同時也再度披上國家隊戰袍出戰2026年WBC經典賽。即將於2027年賽季成為自由球員的赫伯特，這次在資格賽不僅有機會再次向國際球探展現身手，更將全力助尼加拉瓜寫下隊史首度進軍世界12強賽的歷史新頁。