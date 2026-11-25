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▲「星光二班」梁文音（右圖左起）、林佩瑤、魏如昀、大Q、李千娜和黃美珍在EZ5重現〈你們是我的星光〉。（圖／林佩瑤IG@linpeiyao）

知名選秀節目《超級星光大道》從2007年第一季開播至今邁入第20個年頭，雖然節目停播多年，但當年的選手、如今的歌手們都保有好交情，近日「星光幫」跨界聚會，「星光二班」的林佩瑤分享一支與昔日戰友合唱〈你們是我的星光〉的影片，讓破萬名網友陷入回憶殺。林佩瑤今晚在IG上傳一段別具意義的影片，可見當年「星光二班」的成員李千娜、梁文音、魏如昀、林佩瑤、大Q（吳秉洛）和黃美珍在音樂餐廳EZ5的舞台上，現場演唱2008年發表的歌曲〈你們是我的星光〉，配文寫下：「居然20年了！你們是我的星光！」影片一上架，短短3小時湧入1.2萬名網友按讚，「真的是時代的眼淚」、「好可惜沒有我家沛慈！追星光二班的我真的滿滿回憶」、「好感人欸！這首歌我倒背如流」、「文藝復興可以用在這裡嗎」、「好久沒聽到美珍版的bridge！太感動了」、「懷念每個禮拜五晚上十點守在電視前的我們」、「謝謝你們這群星光一直存在照亮著台灣演藝圈！你們每個人都很棒！」《超級星光大道》迎來20周年之際，製作人詹仁雄近日在EZ5發起「星光同學會」，邀集歷屆歌手與評審老師重聚，不僅王偉忠、黃韻玲、Roger、陳建寧、陳子鴻、蕭煌奇、康康等人到場同歡，林宥嘉、蕭敬騰、許仁杰、盧學叡、周定緯、梁文音、李千娜、魏如昀、林佩瑤、關詩敏、閻奕格等人也跨屆合體。引發關注的是，聚會中不少歌手「敲碗」舉辦星光演唱會，或是製作全新一季的節目，對此，詹仁雄坦言兩年前就有相關想法，並表示如果未來真的能成行，期盼大家都能共襄盛舉，製作人王偉忠也樂觀其成。