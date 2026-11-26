金州勇士正積極在交易市場上尋找補強禁區的機會，預計將成為向洛杉磯快艇詢問資深中鋒羅培茲（Brook Lopez）交易可能性的球隊之一。

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潛在交易仍在早期階段 勇士預計主動詢價

羅培茲生涯多次轉型 其特質很適合和柯瑞搭配

勇士面臨競爭 湖人、馬刺也傳有意探詢

我認為西區馬刺、湖人和勇士，都可能在交易的某個時間點，尋求前場戰力補強，他們會去詢問羅培茲的交易報價。

根據NBA記者Brett Siegel最新消息，本季高齡38歲羅培茲本季迎來回春，場均14.9分、5.2籃板，還能用43.1%三分命中率投進1.8顆外線，兼具外線投射火力與禁區護框能力2大特質，是最適合柯瑞（Stephen Curry）與勇士切傳體系的延伸五號。Siegel報導中也強調，目前這筆潛在交易仍處於極早期階段，勇士方面預計將會向快艇提出詢價、以探尋交易可行性，但報導中尚未披露任何潛在的交易籌碼、薪資匹配方案，或是雙方球團目前的具體談判進度。隨著賽季推進，快艇戰績走向以及勇士願意付出籌碼，將是這筆交易傳聞能否成真關鍵。羅培茲效力於快艇第2季，儘管已步入生涯後期，上季有明顯退化，但本季把膝傷養好後身手大回春，場均貢獻14.9分、5.2籃板與1.8助攻，還能用43.1%三分命中率投進1.8顆外線，是近代最具代表性的投射型長人之一，2021年在公鹿輔助「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）奪下總冠軍。回顧羅培茲長達19年生涯，為重型中鋒成功轉型、跟上當代潮流的標竿，從最早在籃網以低位單打、鉤射作為武器，還讓他入選明星賽，但後來公鹿看中其投射潛力，配合字母哥打法，羅培茲練就一手穩定外線，生涯在公鹿7季、場均能投進1.8顆外線，防守端上則具備頂級護框水準，讓他即便小球當代，仍成為爭冠球隊必備的角色球員之一。羅培茲兼具外線投射火力與禁區護框能力的「空間型五號位」特質，正是近年來一直尋求前場深度與高度的勇士隊所渴望的拼圖。若能成功網羅羅培茲，不僅能有效分擔球隊禁區的防守壓力，更能為勇士招牌傳切體系拉開進攻空間，其高位掩護搭配，也和柯瑞能形成良好化學效應。但除了勇士之外，包含其他2支球隊也有意爭取這位資深中鋒加盟，Siegel報導中就說到，「